Bússola

Um conteúdo Bússola

Parceria capacita 11 mil colaboradores para cadeia sucroenergética

Trilha exclusiva reforça qualificação técnica no setor sucroenergético, que representa 1,5% do PIB nacional

Com a nova fase, a empresa visa reforçar sua estratégia de desenvolver competências técnicas (Kiko Ferrite/Exame)

Com a nova fase, a empresa visa reforçar sua estratégia de desenvolver competências técnicas (Kiko Ferrite/Exame)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10h00.

Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 17h22.

Para reforçar atuação na cadeia sucroenergética, que produz energia limpa a partir do bagaço da cana-de-açúcar, a produtora de biocombustíveis Atvos formou parceria com a Harven Agribusiness School.

O resultado da estratégia é um programa de capacitação, parte da Academia Agro, que tem o objetivo de capacitar mais de 11 mil colaboradores por meio de ações de formação alinhadas às necessidades da companhia e da cadeia sucroenergética.

  • A iniciativa integra o Movimento de Aprendizagem da Atvos, como parte da trilha MOVA Competências, programa focado em cultivar competências essenciais. 
  • Disponível na plataforma interna da Atvos, o projeto é acessível a 100% dos colaboradores e passa a compor o onboarding de novos integrantes. 

“Com a Academia Agro, queremos incentivar que os colaboradores sejam protagonistas de suas próprias jornadas de desenvolvimento e tenham curiosidade em continuar aprendendo”, diz Cristiana Mello Portugal Gomes, vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Atvos.

Como a parceria estruturou a iniciativa?

A iniciativa oferece duas modalidades de aprendizado: 

  • A assíncrona permite aos colaboradores acessar os conteúdos e estudar no seu próprio ritmo, sem necessidade de conexão simultânea; 
  • A síncrona possui aulas ao vivo que possibilitam interação em tempo real entre participantes e instrutores.

A primeira turma síncrona será exclusiva para líderes, com 40 vagas para executivos e gestores selecionados. 

A trilha vai abranger seis módulos, totalizando no mínimo 12 horas, com temas sobre produção de cana, inovações na agroindústria, mercado de açúcar e etanol, modelo de negócio da Atvos e oportunidades na área de bioenergia

Parceria educacional como motor da competitividade

A companhia e a Harven Agribusiness School iniciaram uma parceria em abril deste ano, com a criação da Sala Atvos na instituição de ensino em São Paulo, simbolizando o apoio ao papel da instituição de ensino na formação de lideranças no agronegócio

Com a nova fase, a empresa visa reforçar sua estratégia de desenvolver competências técnicas e ampliar a especialização em um setor que representa 1,5% do PIB nacional.

Acompanhe tudo sobre:EnergiaCana de açúcar

Mais de Bússola

Os 3 pilares do mercado de fidelização em 2026

Serviços: como fortalecer o fluxo de clientes e manter a agenda cheia?

Opinião: no começo do ano, líderes devem priorizar saúde mental dos times

Vale a pena utilizar IA no tratamento de fotos de produtos?

Mais na Exame

Brasil

Presidente do TCU diz que BC concorda com inspeção da liquidação do Master

Pop

BBB 26: Marcel desiste do reality antes da estreia

Ciência

Hospitais na China adotam IA para triagem e exames

Mundo

Presidente do México descarta intervenção militar dos EUA após conversa com Trump