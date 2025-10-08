Bússola & Cia: parceria vai construir fábrica de biocarvão em Goiás para reduzir emissões de CO2

A Atvos e a NetZero assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para desenvolver um projeto-piloto de produção de biocarvão na cidade de Caçu (GO).

No local, está instalada a Unidade Rio Claro da empresa de bioenergia, que produz etanol e energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar.

Com potencial investimento de cerca de R$ 30 milhões, a fábrica a partir de resíduos da cana terá capacidade produtiva de mais de 6,5 mil toneladas do insumo e remover mais de 12 mil toneladas de CO2 da atmosfera por ano

O começo das obras está previsto ainda para 2025, sujeito à aprovação dos órgãos competentes. Com início das operações programadas para o fim de 2026, a unidade deverá gerar cerca de 150 novos postos de trabalho direta e indiretamente.

CCEE recebe reconhecimento do MIT

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) foi reconhecida, pela segunda vez, com o selo Innovative Workplaces Brasil, concedido pela MIT Technology Review, publicação global de referência em tecnologia e inovação.

O prêmio destaca as organizações que se diferenciam por promover ambientes de trabalho colaborativos, criativos e voltados à transformação, um reconhecimento que reflete o compromisso contínuo da organização em impulsionar a inovação no setor elétrico brasileiro.

Entre as ações que sustentam essa jornada estão o fortalecimento da área de Inovação, a criação de programas como o Hackathon Aberto, voltado a startups e universidades, o Ideathon AgilizAI, com a participação de colaboradores em maratonas criativas, e o Selo de Inovação, que reconhece os melhores cases internos.

Conheça a Vertin, destaque no Ranking da Engenharia Brasileira 2025

O Ranking da Engenharia Brasileira 2025, publicação anual da revista O Empreiteiro, reconheceu a Vertin como uma das empresas que mais se destacaram no setor.

O estudo classifica as companhias a partir dos dados financeiros auditados, garantindo credibilidade e relevância para análise.

Criada em 2023, a Vertin Engenharia é uma joint venture entre a CONSAG, do Grupo Andrade Gutierrez, e a CA3M com atuação nos mercados de data centers, farmácias, cosméticos, alimentos e bebidas, hospitais e obras industriais.

“A presença da Vertin em um dos mais respeitados rankings do setor reafirma a expertise da empresa na engenharia de alta complexidade”, comenta o Managing Director, Guilherme Odaguiri.

A.C.Camargo Cancer Center recebe prêmio do Fórum Empresas com Refugiados

O A.C.Camargo Cancer Center recebeu na última quinta-feira (02) o prêmio Ações que Inspiram, promovido pelo Fórum Empresas com Refugiados, na categoria “Sem deixar ninguém para trás”.

A premiação é um reconhecimento dos esforços envolvidos no programa de apoio para refugiados e migrantes, que oferece oportunidades reais, com capacitação técnica contínua, cursos de Língua Portuguesa, apoio psicossocial e plano para crescimento profissional, estimulando a inserção no mercado de trabalho formal.

Em 2024, a instituição alcançou a marca de 25 profissionais refugiados compondo o quadro de colaboradores, mais que o dobro do ano anterior.

Outros 35 já passaram pelo programa desde sua criação. Segundo Anaísa Lubeck, Superintendente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional no A.C.Camargo, a meta do Cancer Center é chegar a 70 profissionais empregados, capacitados e em formação até 2027.

EXA lança agente de IA gratuito para combater golpes

Diante do aumento dos crimes digitais no Brasil, a EXA, maior ecossistema de segurança digital do país, lançou a EVA, agente de inteligência artificial gratuita que atua no WhatsApp para combater golpes em tempo real. A ferramenta analisa links suspeitos, QR Codes, transações via Pix e vazamentos de e-mail, além de orientar vítimas de roubo de celular ou exposição de dados, tudo sem cadastro nem download.

Pesquisa da EXA com 1.545 pessoas mostra que 44,1% das vítimas de fraude sofreram golpes de criminosos que se passaram por conhecidos no WhatsApp. A EVA conecta diferentes modelos de linguagem (LLMs) em um sistema próprio de IA, oferecendo respostas seguras e acessíveis. “A EVA torna a segurança digital mais próxima e compreensível”, afirma Laura Barros, vice-presidente de Marketing e Produtos da EXA. O serviço é gratuito pelo número +55 11 97015-1000.

Novo serviço de entregas nacionais entre Loggi e Uber expande para seis novas cidades

A Uber e a Loggi, referência em entregas no Brasil, anunciam a expansão para seis novas cidades em todo o Brasil do novo serviço integrado entre as empresas, o Envio Nacional.

A partir de agora, clientes das cidades de Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Goiânia e Porto Alegre podem fazer envios nacionais de pacotes via app da Uber, sendo a coleta e a entrega realizadas pela operação da Loggi, para mais de 5,5 mil municípios de todo o Brasil.

A chegada em novos polos estratégicos do país se junta às cidades onde o serviço já estava em operação, sendo elas São Paulo (SP), Campinas (SP) e Curitiba (PR).

netLex cresce com IA e aporte

O netLex, principal plataforma de CLM da América Latina, acelera sua expansão internacional, com crescimento de 200% fora do Brasil e média de 50% ao ano no mercado nacional.

A legaltech tem investido em inteligência artificial para transformar a gestão contratual e o atendimento jurídico, com destaque para o Legal Intake.

Impulsionada por um aporte de R$ 126 milhões da Riverwood Capital, a empresa fortalece seu produto, amplia operações na Colômbia, México e Peru e avança rumo à liderança global em Contract Lifecycle Management.

Evento global reúne mulheres para discutir liderança, propósito e futuro dos negócios

A cidade de Guarulhos recebe nos dias 10 e 11 de outubro a primeira edição do Liderança Feminina do Futuro, evento criado pela brasileira Aline Kummer, escritora, diplomata civil humanitária e reconhecida internacionalmente por sua atuação social.

A iniciativa nasce com alcance global, reunindo convidadas nacionais e internacionais para debater novas formas de liderar, empreender e transformar negócios, combinando estratégia, networking e consciência em uma imersão inédita no Brasil.

Ao longo dos dois dias de evento, as participantes terão experiências complementares com rodadas de negócios, tendências de mercado, além de painéis sobre habilidades do futuro, focado em desenvolvimento pessoal.

Dinamize completa 25 anos e projeta R$ 26 milhões

A Dinamize, referência em automação de marketing, celebra 25 anos em 2025 com festa em São Paulo no dia 16 de outubro.

Cerca de 300 convidados estarão presentes, incluindo Alfredo Soares, CEO da G4 Educação, Ewerton Fulini, VP do Instituto Ayrton Senna, Martha Gabriel, especialista em Futurismo e autora de best-sellers, e Dado Schneider, especialista em comportamento e comunicação.

A empresa faturou R$ 24 milhões em 2024 e projeta R$ 26 milhões este ano. Com sede em Porto Alegre e operações em São Paulo e Minas Gerais, atende mais de 12 mil clientes no Brasil e exterior, como Sicredi, USP, Tigre e Whirlpool.

Datas duplas superam Black Friday

As “datas duplas” (como 10/10 e 11/11) já movimentam mais vendas no e-commerce brasileiro do que a Black Friday. O modelo, iniciado pela Alibaba e impulsionado no Brasil pela Shopee, vem sendo replicado por Amazon e Mercado Livre, que criam estratégias para atrair consumidores.

Segundo a Magis5, só em 07/07 foram processados 500 mil pedidos em um dia, superando a Black Friday de 2024. Para o CEO Cláudio Dias, o varejo digital deixou de ser sazonal: agora exige operação contínua e automatizada para capturar oportunidades mensais.

Seven Boys investe em embalagens inclusivas

A Seven Boys lançou a personagem Alice, uma pessoa com deficiência e que usa prótese, como parte da campanha “Representatividade que Inspira”.

Desenvolvida em parceria com a AACD e a ADD, ela está nas embalagens da Bisnaguinha Original desde setembro. O objetivo da fabricante é promover inclusão e representatividade, integrando a diversidade de forma natural e educativa à sua comunicação.

Além da nova personagem, a fabricante anuncia a inclusão do Lupinha nas embalagens de seu portfólio. Trata-se de um QR Code desenvolvido pela Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), para oferecer leitura ampliada e audiodescrição, facilitando o acesso à informação para pessoas com deficiência visual ou baixa visão.

B. Braun reduz impacto ambiental

A B. Braun, referência global em soluções médico-hospitalares, já economizou 407 milhões de litros de água, o equivalente a 163 piscinas olímpicas, evitando gastos de R$ 8 milhões.

A empresa utiliza 100% de energia limpa e gerou mais de 595 mil kWh em eletricidade renovável. Em Guaxindiba (RJ), o centro de distribuição possui usina fotovoltaica com 880 placas solares e sistema de captação de água da chuva.

Outro destaque é o reuso de água na fábrica de São Gonçalo (RJ), reforçando a meta de reduzir em 50% as emissões de CO₂ até 2030.