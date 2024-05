Para além das revendedoras: Jequiti planeja aumento de vendas de 50% em 5 anos apostando no varejo

Quem conhece a famosa marca de beleza do Grupo Silvio Santos sabe que as revendedoras são a chave do negócio. Mas após estudo e consulta recentes, essa realidade poderá mudar.

A Jequiti Cosméticos acaba de anunciar a expansão para o varejo, enxergando oportunidade de mercado principalmente nas farmácias e drogarias.

Como influência direta dessa expansão, a empresa prevê aumento de 50% nas vendas até 2029.

A partir de junho, a Jequiti passará a oferecer produtos em farmácias, drogarias, redes de perfumarias e lojas de cosméticos e beleza de alguns estados brasileiros.

Os itens selecionados incluem os mais vendidos da linha de cuidados pessoais Sensi.

O projeto de aceleração da Jequiti no varejo será escalado em etapas para o restante do país.

“O aumento da visibilidade da marca pode trazer ainda interesse em produtos que fazem parte do catálogo, mas não estão à venda em pontos de vendas físicos. Esperamos que esta estratégia incremente também as vendas diretas a Jequiti”, diz Eduardo Ribeiro, presidente da Jequiti.

Preparações para expansão

Segundo a empresa, as revendedoras continuarão sendo um canal prioritário de vendas para a marca, oferecendo o catálogo completo de produtos, mas a Jequiti já investe no aumento de capacidade operacional, produtiva, de logística e de pessoas para a fase de aceleração de vendas no varejo.

A empresa montou uma área comercial dedicada ao projeto e contratou Sergio Russel como head de vendas no varejo.

O executivo tem mais de 20 anos de experiência na estruturação da venda de produtos financeiros e de serviços para o varejo em grandes e médias empresas.

“A abertura de novos canais de vendas vai levar a Jequiti para mais lares e fomentar o empreendedorismo com a nossa marca em outros cantos do país”, conclui Ribeiro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube