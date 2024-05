Lee, conhecida pelas calças jeans, terá lojas físicas no Brasil

Um dos grandes sucessos de calças jeans no século passdo, a Lee quer voltar a ter uma presença mais agressiva no Brasil. O plano da empresa é começar a abrir lojas próprias por aqui a partir de 2025. Hoje os itens de vestuário da marca são vendidos em lojas multimarcas ou por meio de e-commerce.

O projeto prevê a abertura de seis lojas nos próximos três anos e faz parte de um acordo fechado entre o Grupo Garra Jeans, mineiro responsável pela marca Lee no Brasil, e a americana Kontoor Brands, que detém os direitos da marca no mundo. A informação é do jornal Estadão.

Segundo Renato Abras, presidente do Grupo Garra, o objetivo é abrir a primeira unidade em São Paulo no ano que vem, mas já com a ideia de ter pelo menos três até o final do ano.

Antes de começar a produzir no Brasil a calça Lee em 2019, o grupo já era do setor de confecções. Desde 1999 fabrica, por meio de empresas terceirizadas, calça jeans com a sua marca Young Style e vende para lojas multimarcas.

Qual é a história da Lee

Fundada em 1889 no estado do Kansas, nos Estados Unidos, a Lee é uma das marcas de jeans mais antigas do mundo. Ela foi uma das primeiras empresas a colocar zíper na roupa, em 1912. Foi o ano, também, em que seus produtos ganharam escala. Nos anos 1960, a empresa se expandiu para mais de 50 países e em 1969 foi adquirida pela VF Corporation. Nos últimos anos, a empresa perdeu força e foi separada da VF Corporation. Hoje em dia, faz parte da Kontoor Brands.