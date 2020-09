Os novos passos da vacina russa

Os desenvolvedores da Sputnik V reforçaram hoje ter condições de fornecer ao Brasil 100 milhões de vacinas para imunizar a população no prazo de seis meses. Um acordo comercial com a Bahia já está fechado. Conforme os russos, há interesse por parte de americanos e europeus para fabricar o imunizante.

Enquanto alguns países ainda debatem segurança e eficácia das vacinas, aqui já começam os preparativos para a distribuição.

E, em São Paulo, números ajudam e capital paulista anuncia progressão.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 148 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o que revelam as curvas de casos e mortes por coronavírus nos países que estão enfrentando uma segunda onda; e outro artigo aborda a estratégia de Trump para vencer as eleições norte-americanas. Confira a íntegra do boletim aqui.

A era das plantas – Aumenta a procura

Xô distração! – É possível estudar em casa

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.