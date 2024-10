O que a cal, aquele pó branco de construção, tem a ver com açúcar, carros elétricos e ESG?

Por Thiago Avelar*

Você sabe o que existe em comum entre a produção de açúcar e álcool, uma usina siderúrgica, o tratamento de água e até mesmo a fabricação de papel?

O elo entre esses setores é a cal, uma substância vital para o desenvolvimento industrial, mas cujos benefícios e abrangência de aplicações ainda são pouco conhecidos pelo público.

O mercado da cal é movido pela demanda crescente por modernização, inovação e sustentabilidade.

O Brasil está entre os cinco maiores produtores globais, competindo com gigantes como China, Estados Unidos e Índia. Nosso país possui vastas reservas de calcário e dolomito, suas matérias-primas, com capacidade para abastecer o mercado por séculos.

Quais são as aplicações da cal?

No tratamento de água, a cal tem um papel fundamental: ela é usada para neutralizar impurezas e controlar o pH da água.

Esse processo é essencial para a saúde pública, especialmente em um país onde apenas 56% do esgoto é tratado, segundo o SNIS 2022.

Com o Novo Marco Regulatório brasileiro, que prevê o acesso de 90% da população à coleta de esgoto e de 99% à água potável até 2033, a cal será indispensável para atingir essas metas.

A cal e o calcário são também amplamente utilizados na agricultura para corrigir o pH do solo e aumentar a produtividade, além de serem essenciais na alimentação e saúde dos animais.

O calcário, por sua vez, é uma matéria-prima chave para a produção de vidro e, na indústria de papel e celulose, a cal ajuda a branquear as folhas de papel.

A siderurgia, que responde por 35% da demanda de cal, é outro setor em que o produto é indispensável. Em inovações como os carros elétricos, por exemplo, a cal é fundamental para a produção de cobre e lítio, materiais essenciais nessa tecnologia.

A cal desempenha ainda um papel crucial na sustentabilidade e descarbonização

Na mineração, por exemplo, ela é utilizada para secar rejeitos de barragens, tornando o armazenamento mais seguro.

Além disso, a cal tem um papel vital na descarbonização da indústria, sendo usada para purificar gases industriais antes de serem liberados na atmosfera.

Esse processo já é comum em usinas termoelétricas e deve ser cada vez mais adotado para tratar gases tóxicos de incineradores urbanos, uma prática que já é comum na Europa.

O futuro da Cal no Brasil

A cal tem inúmeras aplicações que são essenciais para a sociedade e ao refletir sobre os avanços dos últimos 20 anos, é evidente que continuará a ser um elemento-chave nos próximos passos da nossa sociedade, no desenvolvimento industrial e na sustentabilidade no Brasil.

*Thiago Avelar é CEO da Lhoist Latin America desde 2022, liderando operações no Brasil e na Colômbia. Com mais de 18 anos de experiência na indústria e mineração, atua em uma empresa global com 135 anos de história, especializada em cal, calcário e soluções minerais.

