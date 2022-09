No Dia do Brigadeiro, startup promove evento para apoiar empreendedores

Por Bússola

A startup Brigadeiro Com VC realizou ontem, 10 de setembro, no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo seu Brigadeiro Day. No Dia do Brigadeiro, a empresa aproveitou a comemoração de seus dois anos de existência para promover o empreendedorismo social por meio da difusão da confeitaria nas classes C e D.

De acordo com Vinicius Amorim, CEO da startup, o evento proporcionou para os microempreendedores uma oportunidade de aprendizado atrelado à diversão. “Mostramos para esse perfil de empreendedor que sempre haverá oportunidades no mercado de confeitaria e que eles não estão sozinhos nesse ramo, em que não é necessário um alto investimento”, declarou.

Com Natália Cardoso e Luiza Casagrande, Amorim fundou a startup em setembro de 2020, com o propósito de fomentar o empreendedorismo social, oferecendo soluções para mulheres e homens de todo o Brasil criarem seu próprio negócio de forma democrática e acessível. Desde que a startup iniciou suas atividades, o trio já atingiu mais de 70 pontos de venda nas cinco regiões do país.

O trabalho proposto pela Brigadeiro Com VC contribui com a independência financeira, além de possibilitar o trabalho em casa, garantindo maior e melhor tempo com a família.

