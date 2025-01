Multinacional da indústria do tabaco recebe nova CEO e mira em regulamentação e redução de impactos

A BAT Brasil , ex-Souza Cruz, está focada em “Construir um Amanhã Melhor”, reduzindo o impacto do seu negócio na saúde brasileira. Para a tarefa, a empresa avança com a contratação de uma nova CEO: Claudia Woods.

No comando, a executiva vai prosseguir com uma estratégia voltada para a regulamentação de novas categorias de produtos e a inovação tecnológica da operação.

“É uma honra fazer parte da história de uma empresa centenária em um momento tão importante. O foco é transformar a companhia com responsabilidade, inovação, tecnologia e velocidade”, diz Claudia.

Quem é a nova CEO da BAT Brasil?

Claudia sucede a Victor Loria e é a primeira mulher no comando da companhia no Brasil. Com mais de 10 anos de experiência em cargos de alta gestão, a executiva liderou empresas como WeWork, Uber, Webmotors e Banco Original, destacando-se por sua capacidade de transformar mercados desafiadores.

Economista formada pela Bowdoin College (EUA) e mestre em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Claudia foi reconhecida como uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes em 2020 e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg em 2021.

Além do Brasil, Claudia será responsável também por Latam South, área que engloba países como Argentina, Chile, Paraguai e Peru – e sua chegada reforça o papel estratégico da área para o grupo.

Reconhecimento em gestão de pessoas

Em 2025, com cerca de 5 mil colaboradores, a empresa foi reconhecida pela 14ª vez consecutiva como uma das empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas do Brasil, ao receber o selo Top Employers 2025. Assim, a BAT Brasil se tornou a empresa brasileira que há mais tempo recebe o certificado.

O reconhecimento reafirma o destaque da multinacional em estratégias relacionadas à gestão de pessoas que envolvem iniciativas de recrutamento, aprendizagem, capacitação, bem-estar, diversidade e inclusão, entre outros.

Este ano, o Programa de Certificação Top Employers destacou a dedicação das organizações certificadas em promover o aprimoramento contínuo das suas práticas de RH.

Diversas iniciativas se destacaram para a certificação. Entre elas estão as iniciativas de:

Escuta ativa dos colaboradores, com a implementação de pesquisas duas vezes ao ano e de grupos de cultura que agilizam a implementação de melhorias

Ffoco em um ambiente de trabalho que ofereça boas experiências ao colaborador, com programas de reconhecimento e benefícios

Criação do BATFlex , com novidades para 2025 como a short Friday, dia de folga e a possibilidade de o colaborador tirar um ano sabático.

