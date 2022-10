Movimentos lançam podcast para discutir caminhos para o Brasil

Por Bússola

O Brasil tem uma janela de oportunidades aberta diante de si e imensas potencialidades para caminhar em uma trilha de crescimento econômico com inclusão social, geração de emprego e renda. Mas também enfrenta uma série de gargalos de competitividade perante os players internacionais. A infraestrutura precária e pouco diversificada, a burocracia que paralisa os serviços, uma educação de baixa qualidade que não forma profissionais com qualidade adequada ao mercado de trabalho, um estado pouco eficiente, as dificuldades de abrir um negócio, são alguns exemplos de problemas que aumentam o Custo Brasil e travam o avanço do Brasil.

Para discutir esses e outros problemas, apresentando diagnósticos, metas e buscando soluções a partir de um debate de alto nível, o Movimento Brasil Competitivo e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo lançam, a partir da terça 11, o podcast Br + Competitivo: A ideia é apresentar os desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação.

Serão 14 episódios semanais, idealizados a partir do documento 12 compromissos para um Brasil Competitivo, lançado no início de julho pelo MBC e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, com o apoio de mais de 50 entidades setoriais e patronais e entregues aos principais atores do cenário político nacional.

Como debatedores no podcast, traremos grandes nomes do setor produtivo brasileiro, expondo suas percepções, preocupações e propostas para o país. O primeiro episódio será um bate papo do presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC), deputado Alexis Fonteyne, e o presidente do Conselho Superior do MBC, Jorge Gerdau, e do Conselheiro Executivo do MBC, Rogério Caiuby.

Eles debatem a importância de se discutir a competitividade em um país que sonha em ser estratégico no cenário internacional. “Temos um baixo nível de conhecimento sobre o tema do Custo Brasil. Todo cidadão é prejudicado pela ineficiência”, afirmou Jorge Gerdau. “O Custo Brasil ou quebra as empresas ou manda o custo para o trabalhador. Nosso objetivo é tornar esse discurso didático, tangível, mostrar quem está ganhando e quem está perdendo”, completou o deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP).

O BR+ Competitivo estará disponível nas principais plataformas de podcasts do país.

