MetLife e Itaú constroem floresta exclusiva para preservar Mata Atlântica

Até dezembro, a cada seguro de vida da Metlife comercializado pelo Itaú, uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica será plantada em uma floresta exclusiva, dentro do projeto Jacarandás, que deve se tornar uma reserva particular do patrimônio natural, na região de Nazaré Paulista, em São Paulo. A iniciativa fazer parte do programa “Floresta MetLife Itaú”, uma iniciativa da seguradora, que será implementada com exclusividade em parceria com o banco. A meta é plantar mais de 700 mudas até o final do ano e, assim, auxiliar na preservação da Mata Atlântica e no estímulo à produção de água neste local, que também abastece as represas da região, incluindo o Sistema Cantareira.

Esta ação faz parte de uma série de iniciativas implementadas pela MetLife ao longo dos últimos anos e que atendem a várias das 11 metas ambientais globais, que devem ser cumpridas até 2030, seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Elas incluem, desde manter a neutralidade de carbono, até investir US$ 5 milhões no desenvolvimento de ações que impulsionem soluções climáticas. Em 2019 e 2020, a MetLife contribuiu com a plantação de 80 mudas de árvores através do projeto Arbor Day.

“Esta iniciativa nos dá a oportunidade de vivenciar o nosso propósito, e, mais do que atender às metas de sustentabilidade, contribuir de forma efetiva para o meio ambiente e a nossa comunidade em um projeto que beneficiará uma região que depende muito do sistema Cantareira”, declara Marcelo Tomei, diretor comercial da MetLife Brasil.

O Itaú, por meio da parceria entre a Itaú Corretora de Seguros e a MetLife, tem ampliado ainda mais as soluções e produtos disponíveis para os clientes dos diversos segmentos do banco. Em 2021, expandiram a parceria para a comercialização do Seguro de Vida Individual e dos Planos Odontológicos para os clientes do Itaú Personnalité, lançaram sete novas opções de planos odontológicos, que cobrem desde procedimentos essenciais para a saúde bucal a procedimentos mais complexos, e que podem ser contratados pelos canais físicos e digitais, além de evoluções nas soluções de produtos para o segmento PJ.

