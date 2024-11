De volta à atuação, o que a nova fase de Ariana Grande ensina sobre carreira

A cantora e atriz Ariana Grande revelou recentemente seus planos de dar uma guinada na carreira, destacando sua intenção de focar cada vez mais em projetos de atuação. Em uma entrevista ao podcast "Las Culturistas", apresentado por Bowen Yang e Matt Rogers, Ariana explicou que, embora continue a se dedicar à música pop, seu ritmo de lançamentos deverá ser menor nos próximos anos. Ela pretende investir mais em sua paixão original, o teatro e a atuação, áreas que sempre a atraíram e nas quais teve uma formação inicial antes de sua consagrada carreira musical. A reportagem é da Business Insider.

Atualmente no papel de Glinda, a Bruxa Boa, no aguardado filme "Wicked", Ariana sente que este retorno ao universo da atuação tem sido um momento de reconexão com suas origens. Ela começou a carreira no teatro musical ainda adolescente, atuando em produções da Broadway e participando do programa de televisão infantil “Victorious”, no canal Nickelodeon. Essa trajetória fez com que desenvolvesse um profundo amor pela atuação e pela comédia, algo que ela acredita ser “curador” e que a “alimenta” de maneira distinta quando comparado ao trabalho com a música.

Ariana também compartilhou que pretende continuar gravando músicas e realizando shows, afirmando que o público ainda poderá esperar lançamentos e turnês, mas que o foco de sua atenção estará voltado para projetos de cinema e teatro. Ela destacou como a atuação oferece uma forma de expressão mais diversificada em relação ao que vivencia na carreira musical, onde muitas vezes precisa reviver sentimentos e histórias pessoais por meio de suas músicas. Esse desejo de explorar novas áreas é natural em sua trajetória, e ela espera encontrar papéis que se alinhem com seu perfil artístico, onde possa fazer jus ao material e entregar performances marcantes.

Novos desafios

Ariana já demonstrou ser uma artista multifacetada. Com sete álbuns de estúdio lançados desde 2013, ela se tornou um dos maiores nomes do pop mundial, acumulando uma legião de fãs e inúmeros prêmios. Além disso, sua habilidade vocal e presença de palco consolidaram sua posição entre os artistas de destaque de sua geração. Ao mesmo tempo, seu retorno ao mundo da atuação com “Wicked” representa uma volta ao ponto de partida e um desejo de desafiar-se ainda mais em um território que, apesar de familiar, carrega um nível de exigência diferente daquele ao qual estava habituada na música.

Em um evento recente para a imprensa na Austrália, Ariana explicou que optou por usar seu nome completo, Ariana Grande-Butera, nos créditos de "Wicked". Ela relatou que essa escolha foi uma homenagem à sua infância, à época em que assistiu ao musical pela primeira vez, aos dez anos. Esse detalhe carrega um significado especial para a artista, que vê essa fase como um ciclo que se completa em sua vida profissional, honrando seu nome de batismo e as memórias associadas a ele.

Para Ariana, a transição entre o universo pop e o teatro musical não representa apenas uma mudança de carreira, mas uma forma de reviver e aprofundar conexões artísticas que já estavam presentes em sua vida desde jovem. Mesmo em um mercado competitivo, ela busca papéis que possam mostrar outras facetas de seu talento, esperando que os próximos anos tragam oportunidades que se alinhem a essa nova fase.

Lições para profissionais considerando mudanças de carreira

Assim como Ariana, muitos profissionais enfrentam o desafio de mudar o foco em suas trajetórias de trabalho. A decisão de reorientar uma carreira pode ser intimidadora e exige reflexão sobre o que realmente motiva e inspira cada pessoa. Para quem está pensando em um novo rumo, especialistas sugerem avaliar se o desejo é de afastar-se de algo ou de aproximar-se de uma nova paixão. Perguntas como “o que eu amo fazer?” e “em que eu sou bom?” ajudam a definir com clareza as escolhas.

Ariana se tornou um exemplo de como seguir suas paixões ao longo da vida, mesmo após já ter conquistado grande sucesso. Sua decisão de dedicar-se ao teatro é um lembrete de que mudanças podem ser enriquecedoras, não apenas profissionalmente, mas também no sentido pessoal. Para quem acompanha a artista, fica a expectativa de vê-la crescer ainda mais e explorar novas vertentes de seu talento.

Com esse foco renovado, Ariana Grande reafirma seu compromisso com a arte em várias formas, mantendo o respeito por seu passado enquanto se abre para as possibilidades futuras, continuando a surpreender e inspirar fãs ao redor do mundo.