Protagonismo feminino no café: conheça a trajetória das mulheres no setor

Março é marcado como o mês das mulheres. O Dia Internacional das Mulheres simboliza a luta histórica por equidade de gênero. Na cadeia do café, é cada vez mais comum encontrar mulheres em posição de destaque. De acordo com um estudo promovido pela Embrapa, baseado em informações do Censo Agropecuário do IBGE, mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas brasileiros com produção de café são dirigidos por mulheres, o equivalente a 13,2% dos 304,5 mil existentes.

Com o objetivo de valorizá-las, fomos atrás de empreendedoras na cadeia do café.

Viabilizando a ascensão e o protagonismo feminino na cadeia do café

Fundado em 1969, e um dos pioneiros na indústria torrefadora de café no Acre, o Café Náuas sempre experimentou o protagonismo feminino, afinal, duas gerações de mulheres contribuíram para o seu crescimento e desenvolvimento. Atualmente, a marca, que é gerida por Patrícia Parente, CEO e a terceira geração a dar continuidade ao negócio, possui 50% do quadro de colaboradores formado por mulheres, proporcionando um ambiente favorável para a ascensão feminina na cadeia do café. Isso só foi possível graças à avó e à mãe da empresária, que abriram as portas para a sua atuação.

Segundo a executiva, na história do café no Brasil, as mulheres sempre estiveram presentes, mas nos bastidores. Hoje, porém, o ambiente tem espaço para o protagonismo feminino, que é valorizado e respeitado devido ao incessante trabalho de ação e conscientização.

"Vejo que esse protagonismo está sendo muito fortalecido em diversas frentes na cadeia produtiva do café. Muitas baristas, produtoras e industriais que, assim como eu, vêm desbravando um mercado tradicionalmente masculino, transformando o mundo do café. Essa presença, que é cada dia mais forte, trouxe mais qualidade ao campo, novos olhares aos processos, mais inovação e criatividade ao mercado, além de um aumento na produtividade", explica.

Patrícia ainda destaca que, embora as mulheres enfrentem muitos desafios na cafeicultura, elas possuem um olhar inovador, característica responsável por impulsionar a indústria brasileira rumo ao crescimento e a uma maior competitividade a nível mundial.

"Temos um papel crucial para o fortalecimento do protagonismo feminino na indústria do café, estamos em um momento de ressignificações em nossa sociedade. A busca por oportunidade e equidade de gênero vem abrindo portas e trazendo oportunidades para muitas mulheres nos dias atuais. Eu acredito que mais mulheres em posições de lideranças proporcionam um ambiente com mais oportunidades para as próximas gerações", afirma.

Estimulando o consumo de cafés produzidos por mulheres

As sócias Keiko Sato e Elis Bambil se uniram para criar a Punga Cafés Especiais, uma torrefação e escola para baristas e amantes de cafés localizada em São Paulo. A marca também vende cafés próprios, todos compostos por grãos produzidos unicamente por mulheres.

Segundo elas, a iniciativa busca evidenciar o protagonismo feminino no campo, por meio da compra de cafés nos quais a mulher está na liderança da produção ou por meio de cooperativas que valorizem a sua função.

"Além da busca por uma equidade dentro do mercado de trabalho, a presença feminina é de extrema importância para trazer uma nova perspectiva para o mercado como um todo, seja no gerenciamento, nos processos técnicos, nos avanços tecnológicos, de manejo ou de qualidade", dizem.

Keiko e Elis salientam, ainda, que o esforço feminino sempre esteve presente na cadeia do café, invisibilizado, mas dando suporte para que produtores e empresários levassem o crédito. Através da Punga Cafés Especiais, elas almejam contribuir com a transformação em curso da cadeia do café.

