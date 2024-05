Katycia Nunes: como utilizar IA e tecnologia a favor da conexão na educação corporativa

Por Katycia Nunes*

A educação corporativa é um conceito fundamental para o crescimento e sucesso de uma organização. Investir no desenvolvimento de líderes é uma estratégia essencial para as empresas que desejam se manter competitivas e enfrentar os desafios do mercado atual.

Nesse contexto, o uso de inteligência artificial tem se mostrado uma ferramenta poderosa para potencializar e revolucionar o processo de formação de lideranças. Por meio de algoritmos, o aprendizado é feito por análise preditiva, e tem a capacidade de coletar e interpretar dados de forma precisa e eficiente.

Esse recurso pode ser aplicado no contexto corporativo para identificar oportunidades de desenvolvimento de lideranças, personalizar programas de treinamento e fornecer informações, insights e feedbacks em tempo real.

Utilizando a tecnologia para desenvolver treinamentos

Um dos grandes desafios da educação corporativa é oferecer treinamentos que atendam às necessidades e características individuais de cada colaborador e, principalmente, que prendam a atenção e engajem essas pessoas.

Dentro desse aspecto, a tecnologia empregada pode contribuir ao analisar o perfil e desempenho de cada líder, identificando lacunas de conhecimento e habilidades que realçam o aprimoramento.

Com base nessas informações, programas de desenvolvimento personalizados podem ser criados, direcionando recursos de forma mais assertiva e focada.

A IA também pode auxiliar a identificar tendências e padrões de liderança que melhoram para o sucesso e crescimento da organização, bem como de aproximar a liderança de seus times.

Feedback e desenvolvimento em tempo real

Ao analisar dados de desempenho, feedback de clientes e indicadores de produtividade, podemos identificar quais são as competências e habilidades que mais impactam positivamente nos resultados.

Essas informações são valiosas para direcionar esforços de treinamento e desenvolvimento de líderes, maximizando seu potencial e impacto no processo decisório.

Outra vantagem do uso de IA na educação corporativa é a capacidade de fornecer feedback em tempo real. Ao utilizar sistemas de aprendizado, como programas de aprendizagem híbridos e metodologia ativas, é possível analisar o desempenho de líderes em situações simuladas, como estudos de caso, treinamentos virtuais ou jogos de simulação.

Com base nessa análise, a IA pode fornecer feedback imediato, apontando pontos fortes e fracos, áreas para aprimoramento e orientando o desenvolvimento contínuo das lideranças.

O papel humano não deve ser substituído

Vale ressaltar que nenhuma tecnologia substitui a presença humana na formação de lideranças. E é preciso entender também o papel do líder para seus liderados.

A tecnologia deve ser empregada muito mais como uma ferramenta complementar capaz de agilizar o processo de educação corporativa e fornecer informações inovadoras, mas não como um substituto para a interação e orientação com seus colaboradores

Em resumo, precisamos entender que a educação corporativa é essencial para o desenvolvimento de líderes e a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa nesse processo. E claro, fazer o uso consciente e inteligente da IA e manter o equilíbrio entre o uso da ferramenta e a valorização da interação humana no processo de formação de líderes.

*Katycia Nunes é Consultora Educacional e Especialista de Negócios do Dot Digital Group.

