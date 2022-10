Joel Jota: Você já descobriu o seu talento?

Por Joel Jota*

Todas as pessoas têm um talento, algumas até mais do que um, mas mesmo assim, cada pessoa carrega em si uma habilidade natural, inata e que pode ter sido ou não manifestada em cada uma delas.

Talento é qualquer padrão recorrente de pensamento, comportamento ou sensação, que aparece naturalmente. Segundo Buckingham: “São aptidões naturais que nos fazem agir de determinada maneira frente às situações do dia a dia”.

Quando você pesquisa, lê livros e biografias de pessoas extraordinárias, assiste a filmes e documentários, é comum e corriqueiro que as pessoas de alta performance reconheçam os esforços diários e contínuos em prol de um objetivo, como um fator decisivo para atingir seus resultados, mas elas não reconhecem o poder e contribuição dos seus talentos. É uma mão de via dupla, o talento existe, mas é manifestado com muito empenho, anos e horas de prática específica em determinada atividade chave.

Tudo que eu sei sobre talento, vou colocar (com a minha experiência pessoal) de maneira didática. Essa metodologia entrou na minha vida, quando eu tinha 12 anos, e fui apresentado ao esporte por um amigo, que me levou para uma piscina olímpica. Pulei, e depois de três semanas mergulhei vinte e cinco metros por debaixo d'água. Quando saí do outro lado o professor me disse "Como você fez uma coisa dessas?". Gostei de ser elogiado e me apaixonei pela natação.

Nesse momento percebi que na escola, fazia 100% de esforço e tinha um desempenho baixo, já na natação, fazia 100% e tinha um bom desempenho. Devo ter nascido com predisposição para a modalidade. E foi assim, treino, ambiente, treino, ambiente, treino, ambiente, treino... Progresso. Aos 13 anos me tornei campeão paulista de revezamento; um ano depois fui o 4° nadador do Estado de São Paulo; e aos 15 anos já era o melhor nadador do Estado de São Paulo, um dos melhores nadadores do Brasil. Ou seja, sucesso é natural após reconhecer seu talento que foi manifestado em algum momento. Por conta disso, para te ajudar nesse processo vou te explicar de forma mais metodológica.

Os 4 principais aspectos para você entender qual é o seu talento:

Esses são os quatro pontos centrais que, para entendermos qual é o nosso talento, não poderemos deixar de prestar atenção. Importante destacar que existe o talento natural e o talento adquirido. O talento natural é a sua predisposição para algo, que já nasce com você e pode desenvolvê-la com disciplina e trabalho. Já o talento adquirido é toda habilidade que você treina e desenvolve na sua vida, mas não nasceu com você. Por exemplo: o talento natural está em uma pessoa que nasceu com o Talento Natural para cantar e o desenvolveu durante a sua vida. Já o talento adquirido está em uma pessoa que escolheu ser jogadora de vôlei e transformou essa vontade em talento adquirido durante muitos anos de empenho e dedicação nessa área específica.

Se você ainda não descobriu o seu, coloque na mesa tudo que você sabe fazer. E entre todas as coisas, uma em especial, você vai dizer "isso eu faço melhor". Aí está o seu talento, aí mora a sua chance.

Lembre-se: um esforçado só vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. Acredite e use o seu talento a seu favor. Desenvolva e treine ele. Você se tornará imbatível.

*Joel Jota é ex-atleta da seleção brasileira, escritor best-seller, treinador de Alta Performance, CEO da Jota Company e empresário.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também