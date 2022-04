Itaúsa apresenta documento sobre governança e estratégia de 2021

Em 2021, a Itaúsa, holding brasileira de investimentos, obteve a marca recorde de 1 milhão de investidores diretos e indiretos, avançando em sua estratégia de alocação eficiente de capital e aprimorando sua estrutura de governança corporativa, em alinhamento com as melhores práticas no tema. Esses foram alguns dos principais destaques do Relato Integrado 2021, documento alinhado às diretrizes do International Integrated Reporting Council (IIRC), que é referência internacional de transparência em ESG.

O documento avalia temas como estrutura de governança, modelo de negócios, indicadores financeiros e operacionais de 2021, e as principais iniciativas de gestão de pessoas e de impactos socioambientais diretos e indiretos.

Para este ano, a Itaúsa realizou a revisão de sua matriz de materialidade, ampliando o universo de stakeholders para a definição de temas prioritários. Foram ouvidas mais de 13 mil pessoas, entre analistas de mercado, agências de rating, organizações reguladoras, companhias do portfólio, investidores institucionais, acionistas minoritários, colaboradores e fornecedores. A partir disso, a holding conseguiu evoluir na definição dos temas materiais considerados em seu planejamento estratégico.

“Os resultados positivos e os progressos na gestão seguiram acompanhados do crescimento de nossa base de acionistas, que atingiu 1 milhão de investidores, sendo mais de 99% do total composto de pessoas físicas”, afirma Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa.

Segundo Setubal, preocupado com o correto entendimento do negócio por esse público, a holding avançou em diversas frentes de comunicação em 2021 e aprimorou o material de divulgação, buscando tornar a Itaúsa mais acessível e transparente para diversos públicos de interesse.

Estratégia eficiente de alocação de capital

A holding avançou na estratégia de alocação eficiente de capital, com aumento da exposição a investimentos de segmentos não financeiros, como Aegea, Copa Energia e NTS, e desinvestimento parcial de ativos não estratégicos.

“Estes foram movimentos que demonstraram a atenção da administração na execução da estratégia de alocação eficiente de capital e cultura compartilhada, sempre visando a perenidade dos negócios e a criação de valor para o acionista e sociedade no longo prazo”, diz Setubal.

Governança corporativa

Para fazer frente aos desafios e às complexidades do negócio, a Itaúsa reforçou a governança corporativa em 2021. Pela primeira vez, membros independentes foram eleitos para compor o conselho de administração, uma decisão alinhada com avançados padrões de governança, e que tem aprimorado o nível das discussões por meio do incremento na diversidade de experiências e de opiniões que passaram a ser consideradas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também

Como os relatórios de sustentabilidade ajudam no posicionamento

Danilo Maeda: A fome não espera sua estratégia ESG amadurecer

Empresas lançam revista gratuita sobre ESG com cases reais