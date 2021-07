Iogurteria Nestlé terá todas as embalagens feitas de plástico reciclado

Entre julho e setembro, todos os pontos de vendas no país já terão as novas garrafas de iogurtes Nestlé feitas de plástico reciclado pós-consumo (conhecido como PET-PCR), um material seguro e tecnicamente aprovado pela Anvisa para o uso em alimentos.

Os consumidores encontrarão nas gôndolas a linha de iogurtes Nestlé em garrafas de plástico reciclado de diferentes tamanhos das marcas Nesfit, Molico, Ninho, Neston e Nestlé. A iniciativa pioneira na categoria de iogurtes é trazida pela Iogurteria Nestlé por meio da DPA Brasil, joint-venture formada pela Nestlé e a cooperativa neozelandesa Fonterra.

Uma ampla pesquisa foi realizada com o consumidor para entender a importância da transição das garrafas para material de origem já reciclada, bem como a aceitação da apresentação final da embalagem. As garrafas são similares às produzidas com a resina de plástico PET virgem e o consumidor só consegue notar a diferença em função de uma leve alteração de cor e pelo rótulo, que indica o uso de plástico reciclado pós consumo.

Somado a isso, todas as novas embalagens terão a comunicação do Projeto Re, criado pela Nestlé em 2019, que tem como premissa REduzir, REcriar e REpensar os aspectos-chave das operações, além de educar e abrir o diálogo com os consumidores e apoiar o desenvolvimento da cadeia de reciclagem e economia circular. Com isso, deixarão de ser produzidos o equivalente a 87 milhões de garrafas feitas de plástico virgem por ano.

“Seremos a primeira empresa de iogurtes a ter todas as garrafas da categoria produzidas com plástico reciclado pós-consumo, mantendo todas as características de produto e qualidade que nossos consumidores conhecem e confiam. Esse é nosso compromisso com a jornada por embalagens cada vez mais sustentáveis no nosso portfólio de iogurtes”, diz Gabriela Guerreiro, diretora de Marketing da DPA Brasil, Divisão de Iogurtes Nestlé.

Hoje, cerca de 95% das embalagens da companhia no Brasil são desenhadas para serem recicladas ou reutilizadas e o compromisso global é ter 100% até 2025. A produção de embalagens de PET reciclado para os iogurtes consome menos 79% energia na comparação com a PET virgem, o que também contribui com a redução de emissões de poluentes na ordem de 71%.

“Esse é um exemplo de como podemos ter uma embalagem sustentável e um forte incentivo à economia circular, estimulando que as cooperativas evoluam junto com a empresa na retirada do meio ambiente de garrafas PET que são transformadas e reaproveitadas pela nossa produção. Além disso, a inclusão do selo RE faz as pessoas repensarem suas atitudes e se somarem ao movimento de reciclagem para que possamos inspirar mais iniciativas como essa”, declara Barbara Sapunar, Head de CSV (Criação de Valor Compartilhado) da Nestlé Brasil.

Caminho até a PET reciclada envolveu investimento e tecnologia

Para chegar à solução de envase de iogurte em garrafas recicladas, e transformar PET já utilizado em PET-PCR para o consumo novamente, a DPA Brasil conta com a parceria de fornecedores especializados na tecnologia e transformação desses materiais, e homologadas por meio de metodologia validada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em suas duas fábricas de iogurtes no Brasil, em Araras (SP) e Garanhuns (PE).

Antes disso, houve todo um processo de tramitação de questões técnicas e de segurança para o uso do plástico pós consumo (PET-PCR) em embalagens com contato alimentício junto aos órgãos governamentais.

Canudos de papel

A Iogurteria Nestlé também realizou a substituição dos canudos de plástico por canudos de papel na sua linha de leite fermentado Chamyto Box. São 53 milhões de canudos de plástico substituídos por papel ao ano. Em dezembro do ano passado, a Nestlé anunciou a retirada de 100% dos canudos plásticos de seu portfólio de bebidas, substituídos por alternativas de papel. A iniciativa é uma continuação da jornada iniciada em 2019, com o anúncio da retirada de parte dos canudos plásticos de Nescau Prontinho. A Nestlé deixa de utilizar mais de 300 milhões de canudos plásticos por ano a partir de 2021, totalizando cerca de 128 toneladas de plástico a menos.

