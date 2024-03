Inteligência artificial e a educação: veja 4 efeitos da tecnologia no futuro do ensino no Brasil 

Três em cada 10 estudantes brasileiros já utilizaram inteligência artificial para realizar atividades escolares. É o que afirma pesquisa da Educa Insights em parceria com o Google.

Neste cenário disruptivo, marcado pelo rápido desenvolvimento da tecnologia, o setor de educação se beneficia ao monitorar as mudanças mais recentes.

Segundo Michel Arthaud, professor de química e diretor da Plataforma Professor Ferretto – canal 100% online focado na preparação para o Enem e vestibulares – as ferramentas de IA, quando bem usadas, podem ser aliadas poderosas.

“A IA surge como uma ferramenta para aprimorar o processo educacional. Esses recursos vêm se mostrando bem úteis no dia a dia dos alunos, principalmente os que estão se preparando para o vestibular e Enem” o docente considera.

Segundo ele, podemos esperar o uso da IA em pelo menos quatro esferas:

1. Personalização do Aprendizado

A IA permite a adaptação do conteúdo educacional de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, promovendo um ensino mais personalizado e eficaz.

"Com a inteligência artificial, cada aluno é reconhecido como único, e o ensino se adapta precisamente às necessidades individuais de cada um", conta o fundador da Plataforma.

2. Assistência Educacional Inteligente

Sistemas baseados em IA podem oferecer suporte aos educadores, fornecendo um feedback sobre o desempenho dos alunos e sugerindo estratégias de ensino personalizadas.

"A inteligência artificial não apenas auxilia os educadores, mas também pode orientar os alunos, oferecendo insights sobre seu progresso", resume.

3. Avaliação automatizada

"Através da IA, os processos de avaliação se transformam em uma experiência dinâmica e eficiente, possibilitando uma análise instantânea e minuciosa do desenvolvimento do aluno, enquanto liberam tempo para que os professores se concentrem no apoio individualizado e na orientação dos estudantes" , analisa.

4. Aprendizado Adaptativo

Sistemas de IA podem ajustar dinamicamente o conteúdo e o ritmo de aprendizagem com base no desempenho e nas preferências do aluno.

"Desde 2022, a Plataforma Professor Ferretto também utiliza uma ferramenta que ajusta simulados de provas diariamente, conforme a performance dos alunos. A IA sem dúvida tem muito a somar ao setor da educação, e já a aplicamos em nosso canal", conclui o professor.

