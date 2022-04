Infinitepay fideliza clientes distribuindo R$ 2,5 milhões em cashback

A InfinitePay anunciou que já distribuiu mais de R$ 2,5 milhões em cashback aos seus clientes desde o lançamento do programa, em outubro de 2021. A iniciativa é parte da estratégia da empresa que visa ajudar comerciantes na jornada de fidelização de clientes.

Os usuários são beneficiados mensalmente através de prêmios e cashback por meio do Brazilian Digital Real (BRLC), moeda digital desenvolvida pela empresa, equivalente ao real: 1 BRLC = R$ 1. Na prática, todos os consumidores que realizarem transações por meio do link de pagamento no aplicativo, poderão concorrer a recompensas em tempo real. É possível transferir o dinheiro para outras contas InfinitePay ou para uma carteira de criptomoedas.

Segundo a empresa, o programa deve contemplar também a função de saque via Pix para os clientes. Entre as vantagens para o consumidor, estão o fato de que os prêmios não possuem relação com o valor da compra, ou seja, podem ser maiores do que a quantia paga na venda. Outro ponto positivo é que o saldo nunca expira, tornando possível o acúmulo de BRCLs em carteiras digitais.

“Quando lançamos a nossa stablecoin no final do ano passado sabíamos do seu potencial. Pouco mais de cinco meses depois, superamos nossas expectativas e temos recebido um retorno muito positivo de nossos clientes”, afirma Paulo Perez, sócio e Chief Design Officer da CloudWalk.

Hoje, a InfinitePay conta com milhares de comerciantes utilizando a operação de cashback em mais de cinco mil cidades e municípios em todo o país. “A ideia do cashback veio para beneficiar nossos clientes, que são nossos maiores parceiros, e nos deu a certeza de que podemos ir muito mais além juntos”, declara Perez.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Plataforma de inovação aberta da Nestlé busca startups na Anufood Brazil

Os desafios de empreender em tecnologia financeira

Transações Visa no segmento pet crescem mais de 70% nos últimos dois anos