Transações Visa no segmento pet crescem mais de 70% nos últimos dois anos

Que os animais de estimação vêm ganhando cada vez mais relevância nas casas dos brasileiros, isso não há dúvidas. O investimento em itens que envolvem o bem-estar dos bichinhos cresceu e movimentou significativamente o mercado pet nos últimos dois anos. Levantamento feito pela Visa Consulting Analytics (VCA) mostra que o uso de credenciais Visa para compras no segmento aumentou mais de 70% entre 2019 e 2021 no Brasil, considerando os consolidados anuais de janeiro a dezembro.

Classificado como essencial, o setor foi favorecido e pôde manter lojas e clínicas veterinárias abertas, mesmo em meio às restrições mais severas impostas no país pela covid-19. Isso contribuiu com o aumento de 67% das transações Visa realizadas presencialmente nestes estabelecimentos nos últimos dois anos.

Mas foram as compras online que tiveram grande destaque. Com a explosão do e-commerce no intervalo analisado, o número de pagamentos Visa no segmento teve um salto expressivo: 300%. A internet proporciona uma série de vantagens aos consumidores, desde a comodidade da compra sem deslocamento até a possibilidade de consultas de preços e marcas com mais agilidade, por exemplo.

Além disso, com a forte presença dos estabelecimentos comerciais deste segmento no ambiente virtual, muitos conseguiram alcançar um número de consumidores ainda superior ao observado antes da pandemia.

“É um mercado em franca expansão e o levantamento e a análise de dados que realizamos são gerados para avaliar o comportamento de consumo das pessoas e oferecer às empresas insights com diversas possibilidades de aproveitamento das informações para incremento e diversificação dos negócios”, afirma Oscar Pettezzoni, diretor executivo da VCA.

