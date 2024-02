Drex, inteligência artificial: Elo aponta tendências para meios de pagamento em 2024

A Elo divulgou nesta semana a nova edição do relatório "Tendências em Tecnologias de Pagamento", que reúne as apostas da empresa nos temas que deverão dominar a agenda de inovação no mundo dos meios de pagamento. O material foi divulgado com exclusividade no podcast Future of Money, da EXAME, na última terça-feira, 30.

O podcast contou com a participação de Duda Davidovic, superintendente de inovação da Elo, que apresentou e discutiu as principais tendências apontadas pela companhia para os próximos meses. Entre os destaques, estão o avanço da tokenização e do Drex e a incorporação da inteligência artificial em operações de crédito, fidelização e prevenção a fraudes.

No relatório, a Elo destaca que "o Brasil vem fazendo grandes avanços dentro do tema inovação financeira, entre eles, destaca-se a construção do Drex, a nossa nova moeda digital". A empresa participa dos testes com o piloto do projeto, que tem previsão para acabar em maio de 2024.

Já sobre inteligência artificial, a companhia comenta que "em pouco tempo, a IA será reconhecida por oferecer as melhores ofertas de crédito que você já recebeu, e também lhe ajudar a proteger seus dados pessoais, evitar fraudes e melhorar suas opções de consumo e gestão de investimentos – algo que veremos ao longo deste ano".

Além dos dois temas, o relatório também discute o potencial de aplicação da tokenização nos meios de pagamento, os efeitos da regulamentação do mercado de criptomoedas, os casos de uso para redes blockchain e o atual cenário do setor de meios de pagamento no Brasil. Confira o podcast completo:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok