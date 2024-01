9 restaurantes para comer bons cortes de carne em São Paulo

Em meio à diversidade gastronômica de São Paulo, restaurantes se destacam ao preparar cortes de carne com técnicas excepcionais. Confira 9 restaurantes na cidade que oferecem bons pratos preparados em churrasqueiras e grelhas.

Varanda Dinner

O restaurante intimista comandado pelo chef Fábio Lazzarini tem um menu para quem gosta de comer bons cortes de carne. Com funcionamento apenas à noite, de quarta à sábado, o restaurante tem entre as opções no menu o Flat Iron (R$ 294 com 600g), o Tenderloin (R$ 208 com 300g), New York Steak (R$ 176 com 360g), entre outros. Há também a possibilidade de optar pelo menu degustação, em que o chef mescla as carnes e outros pratos autorais por R$ 280 com 8 etapas.

Serviço: Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista, São Paulo – Telefone (11) 3887-8870 | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041- Shopping JK Iguatemi – Lj. 321B Piso 2- Itaim Bibi – São Paulo/SP – Telefone (11) 3152-6777 | Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa – São Paulo/SP – Telefone (11) 3039-6500 | Horário de quarta a sábado das 19h às 22h | @varandadinner

Cór Gastronomia

Referência quando o assunto é dry aged, o restaurante é uma parada quase obrigatória para quem quer se deleitar com carnes. Entre os cortes especiais da casa, está o Chorizo 75% Angus (R$ 120), também há a opção de escolher o Chorizo 50% Wagyu (R$ 200). Os acompanhamentos são escolhidos a parte e ficam a critério do cliente, a casa oferece farofa (R$ 35), arroz Biro Biro (R$ 40), Batatas Fritas (R$ 35), entre outros. Dos cortes Dry Aged, o menu oferece três opções: maturação de 39 dias (R$ 35 a cada 100g), maturação de 40 a 60 dias (R$ 45 a cada 100g) e a maturação premium (R$ 54 a cada 100g).

Serviço: Praça São Marcos, 825 - Alto de Pinheiros, São Paulo – Fone (11) 3726-2908 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h, sexta e sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h | @corgastronomia

Osso

O badalado restaurante comandado pelo chef peruano Renzo Garibaldi tem uma seleção imperdível de bons cortes. Além dos belíssimos cortes Dry Aged da casa, o destaque do menu vai para o Chorizo 75% Angus (R$ 120) e os cortes de Wagyu e Curraleiro Pé-Duro. Já os acompanhamentos são servidos à parte, como Purê de Batata (R$ 35), Arroz Tutano (R$ 60) e a Farofa de Bacon (R$ 35), entre outras opções.

Serviço: R. Bandeira Paulista, 520 - Itaim Bibi, São Paulo – Fone (11) 3167-3816 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 19h30 às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h30 às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h | @ossosaopaulo

Rincon Escondido

O espaço oferece experiências gastronômicas focadas no universo da parrilla e compartilha a cultura ao redor do fogo. Por lá, são realizados cursos de parrilla, jantares experiência, uma confraria chamada Los Pibes, além de experiências coorporativas para pequenos grupos de executivos – que é uma das opções mais buscadas por lá.

Serviço: Rua Madalena, 69 - Vila Madalena | WhatsApp: (11) 94528-7529 | Horário de funcionamento: consulte agenda no site rinconescondido.com.br

NOU

O chef Amilcar Azevedo, à frente do NOU, oferece em seu menu boas opções de carnes, entre elas o Bife Ancho (R$ 105 com 280g), servido com fritas ou purê de batata ao molho dijon, béarnaise, poivre ou chimichurri.

Serviço: Rua Armando A. Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP – Fone (11) 3562-8003 | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 2609-6939 | Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3064-0033 | Horário de domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das das 12h às 00h | http://www.nou.com.br | @nourestaurante

Sky Hall Garden Bar

O Sky Hall Garden Bar é ideal para quem procura um ambiente ao ar livre, com opções de drinques autorais e gastronomia mediterrânea com foco na culinária italiana. O chef e sócio Martin Casilli tem entre suas criações no menu o Tournedos aux Poivre Vert (R$ 105), corte nobre de Mignon ao molho de pimenta-verde servido com mousseline de batata.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista | Telefone: (11) 3061-3865 | Horário de funcionamento: de terça a sábado, do meio-dia às 23h30, e, aos domingos, das 10h às 18h | Fechado às segundas @skyhallgarden

FEED

A boutique de carnes apresenta não apenas bons cortes de carne, mas vinhos e tudo relacionado a um bom churrasc. Nos fundos do espaço funciona o restaurante onde o cliente pode aproveitar ali mesmo as boas receitas. De entrada, vale provar o Rosbife Defumado temperado com azeite, coentro, picles de cebola servido com creme azedo e torrada (R$ 64). Na parte de Tábuas, o cliente pode escolher o seu corte – Picanha (R$ 269), Chorizo (R$ 199), Flat Iron (R$ 229), T-Bone (R$ 299) – e acrescentar três acompanhamentos como farofa, ratattouile, cogumelo demi-glace, entre outros. Serve até duas pessoas.

Serviço: Rua Mário Ferraz, 547 – Itaim Bibi. Tel.: (11) 5627-4700. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 9h às 15h. @feedbrasil

Piccini Cucina

Com foco em massas, o badalado restaurante italiano serve em seu menu boas opções de carnes como o Filetto di Mignon al Pepe Verde servido com tagliolini ao molho Alfredo (R$ 135). Para acompanhar o corte de carne vale optar por uma boa taça de vinho da selecionada carta.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista. Telefone: (11) 96481-7877. Horário: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16:30h e das 19h à 00h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30

Modern Mamma Osteria

No italiano Modern Mamma Osteria, comandado pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, há além de boas massas, um apetitoso Tagliatta Black Angus (R$ 130), grelhado no carvão e servido com gnocchi dourado, rúcula e gorgonzola italiano.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.