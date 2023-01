Gi Group Holding anuncia aquisição da The Bridge Social

A Gi Group Holding anuncia sua 50ª aquisição em seus 25 anos de história, que está sendo celebrado este ano, com a aquisição da The Bridge Social, HR Tech focada na construção e ampliação de capacidades digitais para empresas multinacionais. Com forte presença na América Latina, a empresa conta com escritórios no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), Estados Unidos (Miami), Chile (Santiago), México (Jalisco) e Colômbia (Bogotá).

O fundador da The Bridge Social é o brasileiro Bernardo Carvalho Wertheim, que seguirá no comando da operação. Com a aquisição, a expectativa é de um crescimento de 80% no faturamento já neste ano de 2023. O Gi Group, um dos principais players globais de consultoria e serviços de Recursos Humanos, registrou faturamento de 3,3 bilhões de euros em 2021, um crescimento de 30% sobre o ano anterior.

A aquisição é um marco na trajetória de crescimento da Gi Group Holding como líder global no segmento de recursos humanos e terceirização de serviços gerenciados por meio de seu ecossistema de soluções integradas e de sua presença em mais de 30 países. Ela é a 8ª maior empresa europeia de recrutamento & seleção e a 15ª em todo o mundo, de acordo com a SIA – Staffing Industry Analysts. No Brasil, a Gi Group Holding possui mais de 20 filiais e atua em todo o território nacional.

Desde 2020, a empresa concluiu 17 aquisições estratégicas, mais recentemente em dezembro de 2022 com a EUpro Holding AG (Suíça e Liechtenstein), assim como CVO Recruitment e Simplika na região do Báltico. No ano passado, a Gi Group Holding acelerou ainda mais sua expansão na América Latina ao adquirir a Stato, líder em outplacement e transição de carreira no Brasil; a Focun Group, líder em terceirização de processos e recursos humanos da Colômbia; e a Bruno Matarazzo Y Asociados, renomada empresa de outplacement na Argentina.

“Damos as boas-vindas a The Bridge Social para integrar o ecossistema global de RH da Gi Group Holding”, comenta o fundador e CEO da Gi Group Holding, Stefano Colli-Lanzi. “Este é um passo muito especial na história de 25 anos de nossa empresa, que não apenas cresceu organicamente, mas também por meio de aquisições estratégicas que nos ajudaram a fortalecer nossa atuação em muitas regiões. Com esta última aquisição, nossa 50ª, estamos aumentando nossa oferta existente por meio da experiência em tecnologia e presença robusta da The Bridge Social na América Latina”.

“Unir forças com a Gi Group Holding é uma excelente oportunidade para expandirmos nosso alcance em novas regiões, segmentos e categorias da indústria. Além disso, planejamos aprimorar ainda mais nossa plataforma e tecnologia, oferecendo uma solução de ponta para ajudar as empresas a garantir os melhores talentos digitais do mundo. Estamos confiantes de que, juntos, seremos capazes de fornecer soluções ainda mais disruptivas para nossos clientes e continuar sendo líderes em HR Tech”, afirma o fundador e CEO da The Bridge Social, Bernardo Carvalho Wertheim.

A Stark, primeiro Investment Banking (IB) Digital do Brasil, assessorou a The Bridge Social na operação de M&A e o escritório Silva Schütz na área jurídica. A Gi Group Holding teve o suporte da LRI - Lautenschlager Romeiro e Iwamizu Advogados na área jurídica, da Rödl & Partner Consultores na área financeira e da Blackwood Capital na parte estratégica.

Fundada em 2017 em Santiago do Chile, a The Bridge Social oferece aos clientes uma rede global de profissionais criativos, tecnológicos e digitais construída com a promessa de criar conexões significativas entre empresas e clientes. A tecnologia de ponta da The Bridge Social, combinada com a experiência da Gi Group Holding em RH e terceirização de serviços e processos, fornecerá uma solução única e integrada para clientes que buscam otimizar suas equipes profissionais de tecnologia, design e ciência de dados. A The Bridge Social trabalha com empresas líderes nacionais e internacionais, agências e startups por meio de ofertas que incluem:

Recrutamento digital: a tecnologia proprietária, a estrutura e as equipes de recrutamento digital especializadas da empresa garantem um processo de seleção ágil e contínuo com base em um banco de dados de mais de 300 mil candidatos digitais qualificados em engenharia de software, UX, análise, nuvem, segurança cibernética e muito mais.

a tecnologia proprietária, a estrutura e as equipes de recrutamento digital especializadas da empresa garantem um processo de seleção ágil e contínuo com base em um banco de dados de mais de 300 mil candidatos digitais qualificados em engenharia de software, UX, análise, nuvem, segurança cibernética e muito mais. Recrutamento de executivos: recrutamento e seleção de profissionais de alto nível com foco na indústria digital, desde diretores até executivos C-Level; para superar cenários complexos de negócios e ajudar as empresas em sua evolução.

recrutamento e seleção de profissionais de alto nível com foco na indústria digital, desde diretores até executivos C-Level; para superar cenários complexos de negócios e ajudar as empresas em sua evolução. Serviços de recrutamento: plataforma de gerenciamento de RH full-service, incluindo folha de pagamento, contratos e muito mais.

plataforma de gerenciamento de RH full-service, incluindo folha de pagamento, contratos e muito mais. Freelancers: Além disso, a oferta de uma rede robusta de freelancers para encontrar os melhores talentos digitais nas Américas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

As 3 torneiras que podem levar você à criatividade

Crescimento econômico só traz felicidade se acompanhado de propósito social

Em um mundo mais complexo, liderança precisa de foco e consciência