Fundador de plataforma de impacto socioeconômico é nomeado porta-voz do Pacto Global da ONU no país

O fundador da plataforma Walking Together, Fábio Ennor Fernandes, foi anunciado nesta sexta-feira, dia 24, como novo porta-voz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil. O chamado ODS 11 trata sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis.

A partir da nomeação, o empresário brasileiro assume a missão da agenda do Pacto Global, que hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. O ODS 11 busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até 2030. Para integrar o programa, os CEOs e líderes empresariais são avaliados a partir do seu engajamento e alinhamento com as iniciativas no País, além de passarem uma análise reputacional de suas empresas e como executivos.

Há mais de 12 anos, a Walking Together atua diretamente com municípios de pequeno porte promovendo um movimento que contribui para o desenvolvimento sustentável dessas localidades. Várias iniciativas integram a plataforma, que realiza um trabalho de aproximação entre projetos, empreendedores e marcas.

“A edificação de Cidades e Comunidades Sustentáveis é essencial e inadiável. Vivemos no Brasil vários exemplos de caos urbanos nas megacidades, megalópoles e precisamos de projetos e ações efetivas para diminuir este impacto no âmbito social, econômico e ambiental. Há mais de 12 anos, o Walking Together vem criando oportunidades de negócios com impacto positivo no desenvolvimento das pequenas cidades brasileiras em que atuamos. Representar o Pacto Global da ONU no ODS 11 é uma grande honra e um desafio que assumo com muita responsabilidade. Uma causa que podemos colaborar ainda mais com as plataformas de ações e a agenda do Pacto Global”, declarou Fábio Ennor Fernandes.

Quem é Fábio Ennor Fernandes?

Fábio Ennor Fernandes é empresário, palestrante, escritor e empreendedor social. Palestrante há mais de 20 anos, vive na pequena cidade de Catanduva – SP de onde administra seus negócios, conectando pessoas e realizando ações voltadas para o coletivo. Presidente do LIDE Ribeirão Preto e Head Global das Unidades LIDE, Fábio também é fundador do Walking Together, um ecossistema independente criado para conectar empresários formadores de opinião e empreendedores de pequenas cidades por meio de uma plataforma de conhecimento e negócios. É o autor best-seller “Quanto Vale o Seu Tempo?”, lançada em setembro de 2021 pela Editora Gente.

A atuação da Walking Together

Segundo a Walking Together, seu principal objetivo é conectar empreendedores, empresários, ideias e projetos em pequenas cidades do Brasil e do mundo, com o objetivo de torná-las mais atraentes tanto para se viver como para investimentos, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma equilibrada, com a influência de personalidades notáveis e marcas globalmente reconhecidas. Atualmente o WT já passou por mais de 70 municípios com mais de 15 mil influenciadores locais conectados para promover o desenvolvimento destas localidades e criar oportunidades, valorizando a identidade local e a generosidade.

