Fundação Estudar promove encontro para conectar jovens com profissionais

A Fundação Estudar acaba de lançar sua Escola de Liderança, edtech voltada ao público em início de carreira. A plataforma traz metodologia com impacto salarial comprovado pela FGV, baseada em Harvard e Stanford, masterclasses exclusivas de Jorge Paulo Lemann e Carlos Brito e conexão com grandes empresas e líderes de destaque. Trata-se de uma solução completa, com conteúdos exclusivos, em um modelo por assinatura no valor promocional de R$34,40 ao mês.

No dia 29 de agosto, a edtech que ofereceu aprendizado personalizado, voltado para diferentes momentos da trajetória de vida do jovem, promoveu um encontro entre os assinantes da plataforma e profissionais da Ambev, uma das maiores cervejarias do mundo, presente em 19 países e conta com 35 mil colaboradores no Brasil.

A proposta desse encontro foi conectar os jovens a empresas de referência, apresentando diferentes possibilidades de carreira (empresas, culturas e cargos) e o que ele precisa fazer para ser aprovado no cargo/empresa desejado/a se desenvolver. Durante o bate-papo o assinante tem a chance de conversar ao vivo com lideranças e representantes de empresas parceiras, além de descobrir diferentes oportunidades de carreira, culturas organizacionais, dicas para processos seletivos e mais!

Os convidados para o evento são Lucas Niemeyer e Carmella Martinelli. Lucas é Gerente de Atração de Talentos na Ambev e está há 6 anos dentro da área de Gente e Gestão da empresa. Carmella é Gerente de Atração de Talentos na Ambev e está há mais de 7 anos na área de People Manager.

"Quando saímos da universidade, nossas referências se tornam amigos, familiares e alguns líderes que, se tivermos sorte, vão nos dizer o que precisamos para crescer. A Fundação Estudar quer ocupar este lugar de apoio ao jovem recém formado em decisões de carreira com base em autoconhecimento, conexão com boas oportunidades de emprego e desenvolvimento de competências que fazem muita diferença para alcançar seus objetivos no mercado de trabalho", Afirma Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Além de todo o conteúdo permanente, a Escola de Liderança oferece uma programação mensal para seus assinantes. O Papo com Empresas com a Ambev faz parte do Mês do Recrutamento da Escola de Liderança, mês onde foram preparadas atividades exclusivas para os assinantes se destacarem em processos seletivos.

