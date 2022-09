Felicidade corporativa agora é um dos pilares do Ecossistema da Fesa

Por Bússola

A pandemia da covid-19 trouxe a urgência de cuidar da saúde. Não apenas a física, mas especialmente a mental. A felicidade dos colaboradores na vida pessoal e no trabalho passou a figurar entre as principais preocupações no mundo corporativo. E para isto, a ciência, mais uma vez, é aliada fundamental para a chegada ao sucesso pleno de um negócio. Com o objetivo de agregar soluções focadas na saúde mental no ambiente de trabalho, a Vinning Consultoria se une ao ecossistema da Fesa Group. Criada por Vinicíus Kitahara, a consultoria desenvolve palestras, oficinas, cursos de liderança, workshops e outros projetos utilizando uma metodologia focada na ciência da felicidade.

Empresas como a Suzano, Deloitte, Google, Renner e BV já contam com programas estruturados de felicidade corporativa desenvolvidos com a metodologia da Vinning. “Felicidade corporativa nada mais é do que nutrir um ambiente de trabalho leve, que permita que os funcionários exerçam suas melhores habilidades, além de ter relacionamentos de qualidade e confiança nesse ambiente”, explica Kitahara que, em 2022 foi convidado para ser professor e coordenador do curso Felicidade Corporativa da Fundação Dom Cabral (FDC), nona melhor escola de negócios do mundo de acordo com o jornal Financial Times.

Por que investir na felicidade corporativa?

A depressão, a ansiedade e o déficit de atenção são as principais doenças do século 21 e, segundo o Fórum Econômico Mundial, a economia global desperdiça, anualmente, U$ 1 trilhão por não tratar dessas doenças de forma preventiva. Trabalhar a felicidade corporativa, de acordo com a Harvard Business Review, aumenta a produtividade em até 31%. E muitos outros impactos podem ser verificados, como o aumento da retenção, da inovação e ainda a redução de ausências por doenças físicas e burnout.

“Encontrar a felicidade no trabalho é o sonho de muitas pessoas e o propósito da FESA é ajudar estas pessoas que desejam encontrar este caminho. Este nosso desejo vai ao encontro da missão da Vinning, que chega ao nosso ecossistema para agregar a ciência da felicidade em busca deste propósito de impactar positivamente a vida das pessoas”, declara o CEO da FESA Group, Carlos Guilherme Nosé.

