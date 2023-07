NotCo apresenta novidades do plant-based na feira Naturaltech

A NotCo, foodtech global e principal referência de alimentos à base de plantas, marca presença na nova edição da Naturaltech, a maior feira de produtos naturais de toda a América Latina, com diversos lançamentos inovadores. O principal deles é o sabor inédito da primeira bebida proteica plant-based do mercado não refrigerada, o NotMilk High Protein Café Caramelo. Além disso, a marca apresenta a nova versão do seu frango empanado vegetal, o NotChicken Bites, e o NotMilk Barista, outra extensão da categoria de leites vegetais da companhia ideal para fazer latte art.

Desde o seu lançamento em junho de 2022, a linha NotMilk High Protein tem conquistado um número crescente de consumidores, o que a levou a ganhar destaque em um espaçoso stand de 90 m². No local, os visitantes têm a oportunidade de degustar produtos do portfólio da empresa, como NotBurger, NotMeat Kibe, NotMayo e NotChicken Bites, e desfrutar de um ambiente totalmente instagramável. Além disso, outra novidade é a possibilidade de interagir com um jogo que explora o funcionamento da inteligência artificial da empresa, chamada Giuseppe, que é aplicada em seus produtos.

Composição notável no mercado

Segundo Vanessa Giangiacomo, Head de Marketing da NotCo, os maiores diferenciais da categoria proteica são a composição e o sabor. “É uma bebida única por trazer uma proporção muito mais elevada de proteínas em relação a de carboidratos, o que agrada a todos os tipos de praticantes de esporte e às pessoas que buscam alternativas sem ingredientes de origem animal. Junto disso, sabemos que o café é uma paixão nacional e sua mistura com caramelo é uma combinação só antes encontrada em cafeterias e restaurantes; portanto, queríamos trazer um formato exclusivo e que ainda não existia no segmento proteico”, afirma.

Com só 3,5 g de carboidratos por unidade (80% a menos do que o atual líder de mercado), o NotMilk High Protein é composto por 15 g de proteínas de ervilha e soja não transgênica, além de ser fortificado com vitaminas D2 e B12, e cálcio. O produto também leva café solúvel, óleos de coco e girassol e os UAU Ingredients (ingredientes recomendados pelo Giuseppe), que ajudam a compor notas lácteas semelhantes às do leite animal, mas de forma 100% plant-based.

Outro destaque para a categoria são as embalagens de 250ml, que, além de serem ideais para o consumo no deslocamento, seja ao trabalho ou à academia, são recicláveis. A ação de reaproveitamento é feita pela NotCo ao lado da EuReciclo, empresa parceira da foodtech na compensação ambiental relacionada a esse tema.

Novo formato da linha NotChicken

A NotCo também criou uma nova versão do NotChicken Bites, o antigo NotChickenzitos, que também chega com mais duas mudanças ao lado da alteração do nome. Junto de um novo formato, a novidade chega com ajustes nos seus aromas naturais, para garantir uma melhor experiência com sabor ainda mais próximo ao alimento de origem animal.

Para Giangiacomo, as inovações na categoria NotChicken tem como propósito elevar o nível de satisfação dos consumidores. “Esperamos mostrar para o nosso público que é possível reduzir seu consumo de carne animal, trocando por produtos que parecem, têm gosto e funcionam como os ‘regulares’. Ou seja, é uma maneira de estimular cada vez mais uma mudança de comportamento, não apenas alimentar”, afirma.

A linha de frangos vegetais da empresa é a única opção no mercado que é fonte de proteínas, vitaminas e minerais (ferro, zinco, A, B9 e B12). Outro fator importante é o uso de ingredientes naturais para a sua produção, diferentemente do que acontece com outros concorrentes plant-based que utilizam corante dióxido de titânio para deixar o “frango” branco.

Futuros lançamentos

Com lançamento previsto para setembro, o NotMilk Barista se destaca dos demais produtos da categoria pela sua capacidade única de espumar tanto em temperaturas quentes quanto frias, tornando-o ideal para criar latte art em cafeterias ou até mesmo em casa. Atualmente, as versões NotMilk Original e Original Zero Açúcar já possuem a capacidade de espumar em bebidas quentes, porém essa característica foi aprimorada na nova opção. Com o NotMilk Barista, é possível obter uma crema densa, cremosa e duradoura, permitindo uma harmonização perfeita com bebidas à base de café, sem mascarar ou tirar o destaque do ingrediente principal.

Na Naturaltech, o novo produto da NotCo poderá ser degustado de maneira especial na Sala VIP, com os preparos feitos pelo time de baristas da marca; os profissionais também estarão no stand da empresa trazendo opções deliciosas com o NotMilk Original. O evento acontece entre os dias 14 a 17 de junho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Mais informações podem ser conferidas no site oficial da atração.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

A origem dos medicamentos: da floresta para a farmácia

Instituto Baccarelli leva curso de moda criativa a Ceus de São Paulo

E-book gratuito traz dicas para a prevenção da violência no ambiente escolar