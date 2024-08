Grupo CCR foca no “S” de ESG e impacta 3 mil pessoas na semana do Dia Nacional do Voluntariado

Hoje (28) é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado, e até o dia 2 de setembro o Grupo CCR pretende comemorar a data impactando a vida de quase 3 mil pessoas.

As 19 ações solidárias da empresa serão realizadas em oito estados diferentes, em escolas, instituições sociais e praias nos municípios de atuação do Grupo CCR.

A ação de impacto social é parte do Programa de Voluntariado da empresa, que atua com infraestrutura no segmento de mobilidade. Neste ano, cerca de 540 colaboradores participarão de atividades em 19 instituições.

Para as 60 horas de trabalho social calculadas, que começaram a contar a partir do dia 24, estão previstas:

Contação de histórias

Gincanas

Segurança viária

Apresentações musicais

Atividades recreativas

Plantio de hortas

Teatro e limpeza de resíduos recicláveis em praias.

“O trabalho voluntário não só promove a inclusão social nas comunidades onde atuamos, mas também fortalece o sentimento de pertencimento entre nossos colaboradores”, diz Renata Ruggiero, diretora-executiva do Instituto CCR e responsável pelas áreas de sustentabilidade, inovação e responsabilidade social do Grupo CCR.

Principais ações no Dia do Voluntariado

Hoje acontecem quatro ações simultâneas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

Em Foz do Iguaçu (PR), haverá uma roda de conversa e atividades recreativas no Lar dos Velhinhos.

Em Navegantes (SC) e Tubarão (SC), atividades semelhantes serão realizadas com os assistidos pela Shekinah Instituição de Longa Permanência para Idosos e da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Em Pelotas (RS), será feita a limpeza do trecho urbano da Praia do Laranjal, com a remoção de resíduos e materiais recicláveis.

Nove anos do Programa de Voluntariado

O Programa de Voluntariado do Grupo CCR completa nove anos de existência em 2024. Em 2023, 1.680 colaboradores se uniram e participaram de ações conduzidas em 12 estados. Ao todo, foram 48 instituições envolvidas, beneficiando mais de 10 mil pessoas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades