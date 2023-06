Enem: Como se planejar para a prova?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece anualmente e deixa estudantes ansiosos. Esse sentimento, em excesso, pode atrapalhar o planejamento de estudos para a prova, que conta com 180 questões e redação. Maior rede de educação básica do país, o Grupo Salta Educação recomenda a elaboração de um plano de estudos para que os estudantes alcancem seus objetivos acadêmicos. Esse plano deve ser individual e considerar momentos de lazer e certa flexibilidade para uma rotina sem comprometimento da saúde física ou mental.

Primeiramente, é importante que o aluno defina claramente quais são seus objetivos e entenda as características das provas ou exames que serão realizados. Ao definir essas metas, recomenda-se a realização de avaliações periódicas para monitorar o progresso dos estudos. Assim, o estudante poderá identificar seus pontos fortes e fracos e concentrar seus esforços nas áreas que precisam de mais atenção, garantindo um aprendizado efetivo e uma preparação adequada.

Dentre as regras de ouro para quem pretende ser bem sucedido no vestibular, a necessidade de se planejar os estudos antecipadamente é uma das mais difundidas e legítimas. Existem diversos benefícios em se determinar quando, como e por quanto tempo as diferentes disciplinas, matérias e assuntos serão estudados. Dentre eles, a Diretora de Ensino e Pedagógica do Grupo Salta Educação, Christine Lourenço Amorim Pereira, destaca três:

1) Aumento da produtividade

Ao se determinar os blocos de estudo aumenta-se não só o aproveitamento do tempo no relógio como também a qualidade desse tempo em termos de concentração. Nosso cérebro não fica concentrado por muito tempo em uma mesma atividade sem ter previsibilidade de término. Portanto, organizar o estudo em blocos de assuntos com tempo determinado e respeitando um tempo de pausa entre tarefas é essencial para a manutenção do foco atento. Uma dica interessante para quem pretende aplicar esse método de estudos conhecido como pomodoro é de necessariamente se levantar da cadeira nesses intervalos à medida que a movimentação física melhora a oxigenação cerebral o que, por conseguinte, maximiza a atenção focada e o desempenho estudantil.

2) Aumento do prazer em estudar

Nosso cérebro evoluiu no sentido de recompensar quando tarefas são concluídas. Portanto, dividir metas de estudos maiores em metas menores factíveis de serem concluídas é uma ótima forma de manter o sistema de recompensa ativado e, portanto, a associação do ato de estudar ao prazer em se sentir produtivo concluindo tarefas.

3) Associação de diversos tipos de aprendizado

É importante que os estudos não se limitem à leitura da matéria apenas. Os estudantes podem e devem diversificar as formas de estudos: leitura de texto, resumo do conteúdo, escrita de mapas mentais, resolução de exercícios, simulação de provas antigas... Quanto mais diversificadas (e mais ativas) as formas de estudo, melhor será a retenção do conhecimento por parte do estudante.

As escolas do Grupo Salta Educação têm tido alto índice de aprovação nos vestibulares. Na edição de 2023, foram XX aprovados no SISU e mais de XX aprovações em universidades.

Para apoiar os alunos nesta etapa crucial da vida acadêmica, o diretor do Anglo de São José dos Campos – escola do Grupo Salta - , Guilherme Fonseca, reuniu algumas dicas de como os candidatos devem se planejar durante o ano para o exame:

Para estudar sozinho, é preciso ter autodisciplina, mantendo o foco no planejamento. O estudante deve organizar seu material na mesa de estudos e evitar o uso de aparelhos eletrônicos e, consequentemente, a dispersão. E, também, escolher um local de estudos tranquilo, arejado e bem iluminado, evitando ambientes movimentados e barulhentos.

Para otimizar o tempo de estudo, é importante cumprir o planejamento prévio e ter uma programação clara e realista, reservando o tempo adequado para cada conteúdo e disciplina.

Organizar os períodos de estudos com pausas regulares, A medida ajuda a descansar a mente e recuperar a energia.

Elencar as matérias e conteúdos prioritários e também ter conhecimento sobre a prova.

Manter uma boa rotina de sono, momentos de lazer, manutenção do corpo e da saúde mental são necessários para bom resultado e também uma carga horária saudável para estudo. A prática diária de exercícios fortalece o funcionamento vital melhorando o processo de aprendizagem. Esses hábitos também contribuem para uma boa saúde mental.

Para conciliar a rotina escolar com a preparação para o Enem, é importante que a rotina escolar esteja alinhada com essa preparação, e que o aluno compreenda que os conteúdos do Ensino Médio também são cobrados no Enem e nos vestibulares.

e nos vestibulares. Treinar com simulados, provas anteriores e exercícios sobre cada assunto.

Estudar por horas seguidas pode ser contra produtivo. O descanso é importante para a consolidação da memória.

O candidato deve compreender que é um processo e não apenas o final do destino. É importante se sentir preparado para trabalhar a autoconfiança durante esse período preparatório, ou seja, ter seguido um programa de estudos bem estruturado ao longo do ano.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Faturando R$ 6 mi, empresário lança primeiro metaverso de educação no país

Constanza Hummel: É possível aprender enquanto trabalha?

Curso Liderança Transformadora disponibiliza bolsas para empreendedores