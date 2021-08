Franquias: como ser dono do negócio sem nunca estar sozinho

Por Evandro Tokarski*

O conceito de empreendedorismo é amplo. Mas há algumas características inerentes à personalidade de quem decide abrir seu próprio negócio. Motivados pelo desejo de ser independentes, pela autorrealização ou simplesmente por vontade de assumir responsabilidades, os empreendedores precisam estar dispostos a começar algo do zero, assumir riscos e ter uma visão bastante realista de que a autonomia traz a responsabilidade da tomada de decisões que um funcionário de carteira assinada jamais terá.

Diante da crise econômica trazida pela pandemia de covid-19, o empreendedorismo por meio de franquias mostrou-se uma opção para quem decidiu buscar alternativas e enxergar as oportunidades que vieram com os desafios inerentes ao atual momento econômico do Brasil.

Não é difícil entender os motivos: o setor registrou faturamento anual superior a 167 bilhões de reais, em mais de 156.000 unidades de quase 3.000 marcas de franquias em todo o país, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgados no último mês de julho. A mesma pesquisa mostra que o setor minimizou os impactos econômicos causados pelo coronavírus no primeiro trimestre deste ano, com destaque para uma série de segmentos – incluindo o de saúde, bem-estar e beleza, palavras que já não fazem mais sentido se aplicadas separadamente.

Para quem sempre quis empreender, a abertura de uma franquia é mais que uma oportunidade de fazer bons negócios – quem escolhe esse modelo também está começando do zero, mas com apoio e auxílio das redes franqueadoras, fator crucial, principalmente no início e na consolidação do negócio.

Nesse modelo, o novo empresário é dono de seu próprio nariz, mas nunca está sozinho.

Na pandemia, o papel das franqueadoras ficou muito claro em suas ações de apoio, negociando dívidas e aluguéis em nome da rede, dando um suporte inexistente quando se decide começar do nada.

E aqui, há outro diferencial que indica uma vantagem importante do modelo de negócios: enquanto muitos profissionais se viram paralisados e cheios de dúvidas sobre que caminho seguir para tirar suas ideias do papel, franqueados estão inseridos dentro de um plano que já prevê eventuais instabilidades, e recebem apoio de quem já tem know-how e, assim, torna-se mais forte para suportar crises e vencer desafios.

É claro que não é qualquer modelo de franquia que nasce destinado ao sucesso. Por isso, tão importante quanto optar por ser um franqueado, é ter bem definidos os critérios a ser usados para decidir onde investir seu dinheiro – dificilmente um contrato que não passa da licenciatura da marca terá o mesmo sucesso do modelo já consolidado.

Além da dedicação e de muito trabalho, a franquia escolhida precisa oferecer suporte constante aos seus franqueados, com o mesmo objetivo de uma loja própria – como a padronização e a excelência na prestação de serviços. As chances de um negócio ser bem-sucedido aumentam quando o empreendedor já tem à sua disposição uma estratégia de treinamento, capacitação e acompanhamento constante dos padrões de gestão comercial e de resultados. A mesma marca pode oferecer diferentes modelos para o empreendedor, dentro das reais necessidades de cada um, o que também é essencial a ser observado.

Também é preciso destacar a importância de investir em uma marca que tenha a inovação em seu DNA, ou logo seu negócio poderá se tornar obsoleto. Portanto, na hora de fazer esta escolha, é fundamental conhecer a franqueadora a fundo e saber, de fato, como é a relação com seus franqueados.

No Grupo Artesanal, nosso modelo de franquias não é apenas uma licenciatura de marca. Nossa dedicação e foco estão em nosso core business, com padronização e excelência do medicamento manipulado. Damos suporte constante para o desenvolvimento de nossos franqueados, buscando sempre a excelência dos serviços oferecidos pela marca.

Oferecemos consultoria especializada na implantação, capacitação, padronização da gestão comercial e acompanhamento de resultados e de crescimento. Temos três modelos de franquia, que vão desde a abertura de uma nova loja e conversão de marca de farmácias de manipulação que desejam usufruir dos benefícios do grupo, até a ampliação de serviços de drogarias que desejam oferecer o serviço de manipulação de medicamentos.

Investir em uma franquia é investir no seu potencial para os negócios e no seu futuro financeiro.

Você pode pensar que empreender é um salto de paraquedas. Há sempre a possibilidade de ele não abrir e dar tudo errado. Mas você compraria um paraquedas de uma marca qualquer?

Da mesma forma, escolha uma franquia de uma marca de confiança, com uma reputação já constituída e com sucesso no mercado. Dessa forma, você saltará com muito mais segurança e reduzirá consideravelmente as chances de queda – e aí, sim, sua recompensa será um passeio incrível, com grandes chances de se tornar a maior e melhor experiência de uma vida inteira.

*Evandro Tokarski é presidente do Grupo Artesanal, líder no mercado de farmácias de manipulação no Centro-Oeste e em Minas Gerais

