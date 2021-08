Projeto tem vagas para capacitar 400 jovens negros no interior de SP

O Grupo +Unidos, fundo de investimento social privado, está com um projeto de capacitação de jovens negros com 400 vagas abertas no interior de São Paulo.

O Projeto Vertentes é feito em parceria com a Caterpillar Foundation e a Fundação Iochpe e tem duas frentes de atuação.

Uma delas, em que a Caterpillar Foundation está à frente, é a tecnologia voltada para indústria. Já a outra é baseada em habilidades para a vida e trabalho.

O projeto é voltado para jovens da região de Piracicaba. Além da oportunidade de ensino, os alunos receberão um vale-alimentação de 100 reais por mês entre setembro e dezembro.

Inscrições: até 2 de setembro por este site