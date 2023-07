Ferramenta integrada ao ChatGPT pode economizar até 40 horas de trabalho em consultoria

A Spume.co, startup investida da Wayra Brasil, lançou uma ferramenta que une sua tecnologia proprietária ao ChatGPT e por meio de IA consegue gerar avatares para consultoria em diversas áreas: negócios, tecnologia, moda, cuidados pessoais, finanças, entre outras. Ela gera relatórios que economizam 40 horas em análises antes feitas por um consultor humano, o que aumenta a agilidade na tomada de decisões das empresas que contratam o serviço. O novo recurso é capaz de analisar concorrentes, produtos e consumidores, além de simular a chegada de um novo produto, por meio de testes virtuais.

O Coaching Avatar deve levar a empresa a triplicar o faturamento em seis meses em 2023. A ferramenta possibilita a geração de insights estratégicos, com relatórios de mercado atualizados equivalentes a mais de 40 horas de trabalho realizadas por um consultor humano, o que permite maior agilidade de entregas e análises de cenários para os clientes..

IA que gera celeridade

Para as grandes empresas e consultorias especializadas, o principal ganho está na geração de insights estratégicos de forma rápida, o que leva à vantagem competitiva entre os concorrentes. Já para as pequenas e médias, o avatar auxilia na expansão da participação de mercado, uma vez que ajuda nas tomadas de decisão, visando o crescimento. Um exemplo de como a inteligência artificial pode ser aliada ao prever cenários futuros é que a Spume.co conseguiu alertar, com 30 dias de antecedência, o pico do coronavírus no Brasil e em outras localidades do mundo em 2020. Com a integração do ChatGPT, o retorno é ainda mais rico em dados e preciso.

“Nossos relatórios reduzem o risco de erro por viés humano. No entanto, é importante ressaltar que a IA não é capaz de substituir completamente a habilidade analítica humana, mas sim de complementá-la. Quanto mais utilizado, mais o Avatar aprende com os dados e otimiza continuamente a qualidade das análises e respostas fornecidas. Contar com essa atualização favorece melhores tomadas de decisão", diz Mauro Jeckel, CEO da Spume.co.

Potencial de inovação contínua

O recurso é capaz de analisar concorrentes, produtos e consumidores, além de simular a chegada de um novo produto, por meio de testes virtuais. A ferramenta realiza o aprimoramento contínuo da capacidade de formulação de perguntas do ChatGPT. “Cerca de 40% dos problemas de negócios estão nas respostas e os outros 60% estão na capacidade de formular as perguntas certas. A ferramenta faz com que a tecnologia do Chat ofereça respostas rápidas, precisas e assertivas”, afirma.

Para a ele, o ChatGPT veio para transformar todos os setores. “Dois meses após ser lançado o ChatGPT conseguiu superar o que o TikTok levou nove meses para alcançar. As empresas ainda não compreenderam completamente o impacto que essa tecnologia terá em seus negócios em curto prazo. Novos concorrentes surgirão, a força de trabalho será transformada e o mercado se expandirá.”

