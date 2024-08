Estamos vivendo uma nova extinção em massa

A crise da biodiversidade é um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. A taxa de extinção de espécies tem se acelerado em um ritmo alarmante, a ponto de cientistas afirmarem que estamos vivendo a sexta extinção em massa da história da Terra, a primeira causada diretamente pela atividade humana. A destruição de habitats naturais, a poluição, as mudanças climáticas e a exploração excessiva de recursos naturais são as principais causas.

Mais do que o desaparecimento de seres vivos, a perda da biodiversidade tem consequências graves para a humanidade, afetando a produção de alimentos, a regulação do clima e a disponibilidade de água doce.

Perder biodiversidade é perder recursos preciosos para nossa sobrevivência

Diferente do que se pode imaginar, os serviços ecossistêmicos não são fornecidos de forma inorgânica.

A biodiversidade desempenha papel fundamental em temas como:

Regulação climática

Disponibilidade de água

Produção de alimentos.

Todos são essenciais para a vida humana. Isso significa que a perda de espécies pode levar ao colapso de ecossistemas inteiros, com impactos negativos em cadeia para a economia, a saúde e a sociedade.

O que é preciso fazer para preservar a biodiversidade e impedir a extinção de espécies?

Diante de tal cenário, é fundamental que governos, empresas e sociedade civil trabalhem juntos para reverter essa tendência e proteger a biodiversidade para as atuais e futuras gerações.

Nesse sentido, a COP16 da Biodiversidade, que acontecerá entre 21 de outubro e 1 de novembro de 2024 em Cali, na Colômbia, representa uma oportunidade crucial para fortalecer a cooperação internacional e acelerar as ações de conservação.

Mas como se engajar com a biodiversidade?

A própria COP16 será uma oportunidade importante para a visibilidade do tema, para aprendizado e atualização da agenda e para as empresas demonstrarem seu compromisso com a conservação da natureza.

A iniciativa Business for Nature, que reúne mais de 1.000 empresas de todo o mundo, publicou uma declaração sobre o papel das empresas na agenda da biodiversidade.

A organização destaca a importância de as empresas adotarem práticas sustentáveis e de se comprometerem a proteger a biodiversidade.

A iniciativa também incentiva as empresas a trabalhar com governos e organizações da sociedade civil para promover a conservação da natureza.

A declaração da Business for Nature pode ser um bom caminho para formalização de compromissos iniciais com a biodiversidade, que devem ser aprofundados e colocados em prática com urgência nos próximos meses, de modo a atingir os resultados esperados.

