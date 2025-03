Empresa aposta no interesse dos brasileiros por ‘casas de marca’ nos EUA

O Related Group e o BH Group, em parceria com a rede de hotéis Viceroy, anunciaram o lançamento do Viceroy Residences Aventura, o primeiro condomínio de alto padrão construído na cidade de Aventura, no sul da Flórida, em anos.

A escolha da cidade se deu pelo crescimento do mercado de imóveis de luxo na região. O movimento é marcado pelo surgimento cada vez maior de casas de marca. Apesar das recentes mudanças geopolíticas, os brasileiros seguem interessados por imóveis em Miami, e Aventura pode ser o próximo destino de grandes investimentos.

“Embora fatores políticos tenham impacto, os principais motivadores para os brasileiros escolherem Miami permanecem inalterados: imóveis de classe mundial, um estilo de vida vibrante e uma comunidade forte”, diz Nick Perez, presidente de desenvolvimento de condomínios do Related Group.

Condomínio 5 estrelas projetado para quem busca luxo

O projeto contará com 274 residências e trará um conceito de moradia com infraestrutura cinco estrelas. As vendas são lideradas pela Cervera Real Estate e começaram em fevereiro deste ano.

O Viceroy Residences Aventura oferecerá cerca de 11 mil metros quadrados de áreas comuns, incluindo um deck com piscina de 27 metros, spa, áreas de descanso e um espaço de churrasco com bar. Para quem busca equilíbrio entre trabalho e lazer, haverá um espaço de coworking de alto padrão.

Os apartamentos variam de 261 a 600 metros quadrados, com unidades de um a quatro quartos. Os interiores serão assinados pelo escritório DesignAgency e a arquitetura ficará a cargo da Arquitectonica.

As cozinhas terão eletrodomésticos Miele e armários importados, enquanto os banheiros serão revestidos com porcelanato travertino e equipados com banheiras de imersão.

“O projeto atende à crescente demanda por moradias de luxo na região e deve ter um forte desempenho comercial”, disse Alicia Cervera Lamadrid, da Cervera Real Estate.

O que será necessário para que empresas como a Related expandam seus horizontes em 2025?

Segundo Nick Perez, as empresas do setor imobiliário que pretendem investir em casas de marca precisam de foco contínuo em inovação e adaptabilidade.

“A demanda está mudando para serviços contínuos, privacidade e comodidades que melhoram a vida diária. Além do luxo, o sucesso também dependerá da oferta de locais diversos que atendam a diferentes estilos de vida”, diz.

A Viceroy, que opera hotéis e residências de luxo em três continentes, busca consolidar seu novo posicionamento no setor imobiliário com este lançamento.

