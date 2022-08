ESG: Escritório destina 0,5% do valor líquido de faturas para sustentabilidade

Para avançar na agenda em ESG do escritório e criar um mundo melhor para os colaboradores e todo o ecossistema, o /asbz traz ao mercado a iniciativa Cashback Social, que irá destinar 0,5% do valor líquido das faturas pagas até a data de vencimento para projetos em ESG. A iniciativa será lançada no dia 11 de agosto, dia do advogado, e valerá para faturas a partir do dia 1 de setembro.

O objetivo com ela é de possibilitar que os clientes do escritório também impulsionem suas respectivas agendas em ESG e assim também criar um movimento que possa conectar empresas com interesses comuns. Com ela, alguns projetos e/ou ONGs, tais como Instituto Devolver, NEXT e Human Rights Watch, receberão uma ajuda do escritório, para avançarem ainda mais seus projetos.

Cada cliente receberá, periodicamente, o relatório dos valores de suas faturas destinados ao Cashback Social, enquanto o escritório tornará pública sempre que possível as ações proporcionadas diretamente pelo programa.

“Estamos muito felizes em trazer esse novo programa ao mercado, porque ele vai disponibilizar novas fontes de recursos a projetos muito importantes para a sociedade de maneira simples, levando em conta principalmente o engajamento dos nossos clientes. Ela ainda estimula um ecossistema colaborativo, em que todos os stakeholders do /as trabalham juntos por um mundo melhor”, afirma Aitan Portela, Sócio-Diretor do /asbz.

Dia do Advogado

Para fechar a comemoração do Dia do Advogado, o escritório irá realizar um evento com clientes para trocar sobre a valorização do departamento jurídico e o protagonismo da mulher na advocacia. Além do CEO, Alfredo Zucca, também estarão presentes Ana Luísa Hieaux, VP General Council do Grupo Carrefour Brasil, e Alessandra Del Debbio, VP Jurídica e Assuntos Corporativos na Microsoft Brasil.

