Empresário Victor Bicca é reeleito presidente da ABIR

O empresário Victor Bicca foi reeleito na terça-feira, 12 de dezembro, como presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir).

Segundo a associação, a decisão foi unânime. Ele ocupa a posição desde 2021 e continuará à frente da Abir até 2025.

“É uma honra conNnuar o trabalho na Abir, com muitos desafios e conquistas ao longo dos úlNmos anos. Avançamos em compromissos robustos com nossos consumidores e com o país, nos consolidamos ainda mais como marca representante de mais de 90% do setor de não alcoólicos brasileiro, reforçamos o diálogo nas mais diversas agendas sempre com o olhar no tripé inovação e informação. Tenho certeza que faremos ainda mais”, afirmou Victor.

Com mais de 11 anos de atuação como diretor da Abir em prol da defesa institucional do setor, Victor Bicca é Diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil e vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA).

Formado em Direito pela Universidade de Brasília com especialização em Relações Governamentais, desenvolveu sua carreira na área de relgov da Caterpillar no Brasil. Durante 10 anos, liderou, ainda, o Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE, tendo participação na discussão e aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Acordo Setorial de Embalagens.

