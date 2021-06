Elo oferece programa de treinamento digital para o setor hoteleiro

A Elo fechou uma parceria com a Academia de Viagens Corporativas para oferecer um curso de atualização para líderes de hotelaria. O programa “A Hotelaria e Suas Transformações” vai ajudar o mercado a suprir a demanda acelerada de transformação digital.

Até 12 de agosto, os participantes convidados do programa educacional terão direito a conferir mais de 16 horas de conteúdo ao vivo, divididos em oito módulos semanais e com mais de 20 palestrantes nacionais e internacionais, de dentro e de fora do setor hoteleiro. O conteúdo engloba assuntos quentes do momento como cultura e marketing digital, uso de dados nos negócios, equipes phygital, relações humanas no meio digital e ferramentas para inovação.

“Temos relação de longa data com o turismo, que é um dos pilares da nossa marca. O programa de formação de líderes do setor hoteleiro é uma iniciativa que fortalece o mercado turístico ao proporcionar o ensino de conceitos e técnicas de inovação que podem melhorar as iniciativas digitais e a relação com clientes”, afirma Fillipi Nobre, superintendente de desenvolvimento de negócios da Elo.

O apoio ao turismo local acontece desde 2016, quando a companhia lançou o programa Elo Destinos, que investe em melhorias e atrativos de regiões turísticas pelo Brasil.

