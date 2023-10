É cobrado por metas e resultados baseados em dados? Comece contando histórias

Por Walter Neto

Com a rápida evolução da tecnologia e a explosão de dados em todos os setores, as empresas estão diante de uma oportunidade de obter insights valiosos e tomar decisões certeiras. Nesse contexto, a narrativa de dados surge como uma ferramenta poderosa para apresentar informações de maneira compreensível.

A narrativa de dados é uma abordagem que permite que as organizações tragam insights complexos por meio de histórias e visualizações de dados. Ao contar histórias envolventes, as empresas podem ajudar o público a entender facilmente os dados e conectá-los à sua própria realidade.

Uma narrativa eficaz pode ser construída com base na estrutura de três atos proposta por Aristóteles:

1° ato | Apresentação: aqui, a ideia é criar expectativa ao ouvinte, então, utilize seus dados para introduzir os personagens, incidentes e objetivos da história, sempre fornecendo informações relevantes.

2° ato | Confronto: todos nós passamos por desafios, certo? Então, torne isso interessante e gere identificação com o seu ouvinte. Os dados podem ser usados para ilustrar a ascensão da aventura e o ponto de virada, mostrando como os personagens enfrentam seus conflitos.

3° ato | Resolução: chegamos ao grande final! Aqui, utilize seus dados para apresentar o desfecho da história, mostrando como os conflitos são resolvidos e como a situação é transformada.

Para entender na prática, um bom exemplo é o “Year in Search”, do Google Trends. Nele, a empresa cria um relatório anual que combina dados de pesquisas com narrativas emocionais para retratar os eventos mais importantes, histórias de superação e tendências culturais do ano.

Mas como as organizações podem se tornar verdadeiramente orientadas por dados e aproveitar todo o potencial da narrativa de dados?

Em primeiro lugar, é essencial investir na coleta, processamento e análise de dados. Embora isso possa representar um custo inicial, o investimento valerá a pena no longo prazo. Colete dados de todas as fontes disponíveis e utilize ferramentas analíticas avançadas para extrair insights valiosos. Os dados são a base da narrativa, e uma análise minuciosa e precisa é fundamental para desenvolver histórias impactantes.

Além disso, é fundamental que a tomada de decisão orientada por dados se torne parte do DNA da organização. Identifique tendências e padrões ocultos nos conjuntos de informações e utilize esses insights para guiar as decisões.

A narrativa de dados permite que as empresas transformem informações abstratas em histórias cativantes, facilitando a compreensão de insights. Isso constrói confiança e envolvimento com o público-alvo, gerando resultados tangíveis para os negócios.

Certifique-se de que as informações precisas estejam disponíveis para todos os níveis hierárquicos da organização. Estabeleça um ambiente em que a tomada de decisões orientada por dados seja incentivada e valorizada.

Ao adotar uma cultura orientada por dados e incorporar a narrativa de dados em suas estratégias, as organizações têm a oportunidade de impulsionar seu sucesso e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Por fim, é fundamental educar todos os colaboradores sobre a importância e o uso adequado dos dados. A narrativa de dados é uma ferramenta poderosa que pode impulsionar a transformação das organizações, permitindo que os colaboradores interpretem e se envolvam com os dados por meio de histórias.

O futuro pertence às organizações que sabem contar histórias com dados e utilizá-los para tomar decisões inteligentes e impactantes.

Walter Neto é CEO Ioasys, empresa de tecnologia da Alpargatas

