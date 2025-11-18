Distribuidora de energia aposta no Pix como principal meio de pagamento de contas de luz

O Pix completa cinco anos neste mês, e desde sua estreia a Energisa já registrou 120 milhões de contas de luz pagas através do método.

A distribuidora de energia elétrica registrou alto interesse dos clientes pelo Pix: cerca de 75% já experimentaram pagar por Pix em algum momento.

“O Pix representa mais comodidade e praticidade para os mais de 8 milhões de clientes pagantes das nove distribuidoras do grupo no Brasil. A ferramenta caiu no gosto dos brasileiros, e especialmente dos nossos consumidores”, explica Cristiana Rios, gerente de Recursos Financeiros da Energisa.

Como resposta ao desempenho, a companhia vai apostar no Pix como principal meio de pagamento para seus clientes.

Campanha premiará clientes por pagamentos feitos pelo Pix

A campanha “Show de Prêmios da Energisa” distribuirá mais de R$ 150 mil em prêmios até abril de 2026.

Ao longo de todo o período da promoção, serão cerca de 675 contemplados, com uma média mensal de 70 a 80 ganhadores.

Os prêmios incluem: vale-compras de R$ 200, R$ 250 e R$ 450 e descontos de R$ 150 na fatura de energia.

Também haverá cinco sorteios especiais, que premiarão clientes com três anos de conta grátis e um “caminhão de prêmios” no valor de R$ 30 mil em vale-compras para os clientes que se cadastrarem e pagarem por Pix, até o momento já foram mais de 250 consumidores premiados.

O que está por trás da estratégia?

Cristiana Rios destaca que o sucesso do Pix é reflexo direto dos ganhos mútuos que esse meio de pagamento proporciona e que isso comprova a segurança na estratégia desenhada.

“Para os clientes, o pagamento instantâneo se traduz em rapidez, segurança e praticidade nas transações. Para nós, como recebedores, traz maior liquidez e facilidade para automatizar processos. É uma ferramenta essencial para nossa operação, que atua em diferentes estados e realidades econômicas”, diz.

Segundo dados do Banco Central, em cinco anos de funcionamento, o Pix já contabiliza quase 178 bilhões de transações, que movimentaram aproximadamente R$ 74 trilhões.

O uso da ferramenta segue em ritmo acelerado: somente em outubro, foram realizadas cerca de 6,4 bilhões de operações, somando R$ 2,7 trilhões.

Próximo passo: PIX Automático

A Energisa já trabalha na implementação do Pix Automático, nova modalidade que tem o objetivo de fornecer mais conveniência, permitindo o débito automático via Pix, facilitando pagamentos recorrentes.

O lançamento está previsto para os primeiros meses de 2026.

“Para ter acesso a essa nova modalidade de pagamento o cliente deverá dar o aceite em nossos canais digitais, e na data de vencimento da fatura, o débito será realizado automaticamente pelo Pix, sem que precise se preocupar. É uma solução que traz praticidade para o consumidor e eficiência para as distribuidoras”, conlcui Cristiana.