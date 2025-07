Em 5 anos, Pix foi principal fator de mudança no e-commerce, sendo incluído em 100% dos checkouts

Os meios de pagamento no comércio eletrônico brasileiro passaram por uma transformação estrutural nos últimos cinco anos, conforme aponta levantamento da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), em parceria com a consultoria Gmattos.

O estudo revela que, de 2021 a 2025, o PIX passou a estar presente em 100% dos checkouts monitorados, acompanhando o percentual de presença do Cartão de Crédito em todas as plataformas.

Já o BNPL – sigla para Buy Now, Pay Later (Compre Agora, Pague Depois), que permite o parcelamento fora do cartão de crédito tradicional – surgiu como uma nova alternativa e hoje já é oferecido em 61% dos sites.

Outros avanços, como a tokenização e o Click to Pay, demonstram como a modernização dos formatos de pagamento mudou o comportamento do consumidor.

No sentido oposto, métodos mais tradicionais, como o boleto bancário, perderam espaço: a participação caiu de mais de 80% em 2021 para 32,2% em 2025. Os números são do mês de julho de 2025.

Mudança nos meios de pagamento acelera desenvolvimento do e-commerce

O Comitê de Meios de Pagamento e Antifraude da camara-e.net avalia que o avanço de soluções digitais, como a tokenização, o Click to Pay, o PIX e o BNPL, fortalece todo o ecossistema de pagamentos online.

A entidade aponta que operadoras tradicionais também aceleraram o desenvolvimento de carteiras eletrônicas, APIs de integração e parcerias com fintechs.

Essas transformações se tornaram possíveis a partir da base sólida construída pelo próprio PIX, que viabilizou liquidações instantâneas e de baixo custo, criando um ambiente propício para a inovação. “A competição virou uma alavanca de modernização”, reforça o Comitê.

PIX impulsiona inovação e competição

O crescimento do PIX foi exponencial. Criado pelo Banco Central, o sistema saltou de 32% de aceitação nos checkouts em 2021 para presença plena em 2025. A camara-e.net destaca que sua adoção massiva não apenas simplificou a jornada de compra dos consumidores, como também dinamizou o mercado de pagamentos ao impulsionar um ambiente mais competitivo.

“O levantamento evidencia que o PIX não apenas facilitou a experiência do consumidor, mas também dinamizou o mercado de pagamentos, possibilitando o surgimento de novos modelos e mais agilidade para os negócios”, diz Gastão Mattos, conselheiro da camara-e.net.

“Sem o PIX, dificilmente o BNPL teria alcançado a tração atual, já que sua operação depende justamente de meios ágeis, baratos e escaláveis para funcionar com eficiência”, completa.

Impulso ao e-commerce e à economia digital

Com o comércio eletrônico em expansão, os dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) apontam que as compras não presenciais com cartão cresceram 16% no primeiro trimestre de 2025 – ritmo bem superior ao do Produto Interno Bruto (PIB) no mesmo período.

Já o relatório Varejo Online 2024, da FTI Consulting, mostra que o e-commerce já representa 9% das vendas totais do varejo brasileiro. Embora ainda abaixo de mercados mais maduros, como os Estados Unidos (acima de 15%), o Brasil trilha um caminho promissor.

A camara-e.net avalia que, com a consolidação do PIX e a ascensão de modelos como o BNPL, abrem-se novas oportunidades para empresas que queiram oferecer experiências mais fluídas e eficientes ao consumidor. “Ganha o varejo, ganha o consumidor e ganham os provedores que souberem inovar com agilidade”, conclui Gastão Mattos.

Realizado desde 2021, o levantamento observa, a cada dois meses, a jornada de compra em 59 grandes lojas online brasileiras. A metodologia inclui simulações reais de compra, com análise da oferta de pagamentos via cartão de crédito, débito, Pix, carteiras digitais, boleto e parcelamentos alternativos como o BNPL.

