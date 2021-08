Comgás doa 9,5 mil cestas básicas para famílias vulneráveis em São Paulo

O governo de São Paulo recebeu na quinta-feira, 26, a doação de 9.522 cestas básicas da Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado no Brasil. A companhia destinou 1 milhão de reais à Comunitas, organização da sociedade civil especializada em modelar e implementar parcerias sustentáveis entre os setores público e privado, que comprou as cestas básicas e as encaminhou ao governo do estado.

As cestas básicas serão entregues a famílias que estão abaixo da linha da pobreza, por meio de análise de dados do governo de São Paulo.

“O apoio a essa iniciativa é fundamental para mantermos ativa essa rede colaborativa, além de ser uma forma de seguirmos contribuindo e apoiando a população que mais precisa. A Comgás está orgulhosa por promover mais essa parceria com a Comunitas, e certa de que unindo forças podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, afirma o CEO da Comgás, Antonio Simões.

Durante a pandemia de covid-19, a Comgás doou respiradores a hospitais da rede estadual de São Paulo para o tratamento de casos graves do coronavírus. Também entregou álcool líquido 70% para unidades de saúde do estado.

