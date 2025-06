3ª edição do Prêmio Pacto Contra a Fome abre inscrições e vai reconhecer iniciativas com R$ 600 mil

São poucos os dados deste período, mas uma pesquisa da Rede Pessan mostra que entre 2020 e 2021 o número de lares brasileiros com moradores passando fome saltou de 9% para 15,5%, totalizando 33,1 milhões de pessoas. Em 2023, o número foi muito menor: 2,5 milhões.

Segundo relatório da ONU, o Brasil agora possui apenas 1,2% da população em situação de insegurança alimentar severa. O trabalho de reconstrução e erradicação da fome ainda não acabou, mas até 24 de junho organizações do terceiro setor e negócios de impacto social de todo o país poderão se inscrever no prêmio que reconhece seu papel nas mudanças observadas e nas que ainda estão por vir.

A terceira edição do Prêmio Pacto Contra a Fome reconhecerá seis iniciativas com R$100 mil cada, divididas entre as categorias:

Promoção da segurança alimentar e nutricional,

Redução e/ou reversão do desperdício de alimentos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24 de junho.

O que é o prêmio?

Realizado pelo Instituto Pacto Contra a Fome, o prêmio tem como objetivo reconhecer, fortalecer e conectar iniciativas que promovem a segurança alimentar, combatem o desperdício de alimentos e contribuem para a erradicação da fome no Brasil, mobilizando diversos setores da sociedade e incentivando soluções transformadoras.

A iniciativa conta com a cooperação de cinco agências da Organização das Nações Unidas (ONU):

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO),

Programa Mundial de Alimentos (WFP),

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Também há apoio institucional da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) por meio do programa Alimentar o Futuro, e coordenação técnica da ponteAponte.

3 anos de Prêmio Pacto Contra a Fome

Ao todo, desde 2023, foram mais de 820 iniciativas inscritas de todos os 27 estados brasileiros e 12 iniciativas contempladas, totalizando R$1,2 milhão em prêmios. Além disso, os vencedores receberam o troféu Pacto Contra a Fome, idealizado pelo artista plástico ViK Muniz, e mentoria da XP.

“Nosso objetivo vai além do reconhecimento: queremos transformar o prêmio em um catalisador de boas práticas e inovação social. Ao premiar iniciativas que trabalham com a erradicação da fome e o combate ao desperdício, queremos estimular soluções criativas e eficazes que possam ser ampliadas em escala nacional. O Prêmio é uma ferramenta de reconhecimento, mas também de mobilização da sociedade”, afirma Maria Siqueira, codiretora executiva do Pacto Contra a Fome.

Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios de relevância e impacto, a possibilidade de replicação e de gerar escala, além da capacidade da iniciativa de construir redes e articular parcerias estratégicas.

Quem pode participar?

Podem se inscrever organizações sem fins lucrativos, iniciativas não institucionalizadas e negócios de impacto socioambiental com atuação no território brasileiro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 18h (horário de Brasília) do dia 24 de junho de 2025. Para participar, é necessário que a organização esteja cadastrada no HUB Pacto Contra a Fome (hub.pactocontrafome.org).

Critérios de priorização:

Para garantir diversidade e representatividade, serão priorizadas iniciativas lideradas por pessoas que se identificam como mulheres, pessoas pretas, pardas ou indígenas, pertencentes a povos e comunidades tradicionais, e que atuem em estados com altos índices de insegurança alimentar, como Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco e São Paulo. O processo de seleção será realizado em duas etapas de inscrição e quatro fases de avaliação.

