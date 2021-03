Dia da Mulher mostrou potência das redes para movimentar opinião em torno de causas

Uma das grandes características do ambiente digital é a mobilização em torno de causas. Pró ou contra, o conteúdo nas redes suscita debates e reúne argumentos que pautam a opinião das pessoas. E as datas comemorativas se encaixam bem nesse contexto. Ontem, no Dia Internacional da Mulher, vimos predominar nas redes posts alusivos ao tema.

No LinkedIn, o foco, claro, foi sobre a importância da igualdade de gênero nos ambientes corporativos. Muitos profissionais — e não apenas mulheres — aproveitaram a data para mostrar exemplos positivos e negativos, que iam de processos seletivos a comunicados de desligamentos.

No Instagram, observamos o discurso mais amplo, suscitando o debate nas relações domésticas, familiares, e, claro, as marcas mostrando suas ações de marketing sobre o tema. As reações, em 99,9% dos casos, foram positivas.

Porém, como em toda ação de marketing de causas, só faz sentido para as empresas aproveitarem o hype e surfarem no engajamento se cumprirem dois requisitos básicos: mostrarem ações verdadeiras e estiverem preparadas para dialogar nos comentários.

Sai na frente, também, a empresa que perceber que os comentários — tanto do público interno quanto do externo — podem ser valiosos para subsidiar novos projetos que promovam maior equidade de gênero nas relações da marca com seus stakeholders. Ou seja, se feita corretamente, a estratégia gera ganho de engajamento, fortalece o branding, angaria novas ideias e ajuda a construir uma sociedade melhor.

E que venha a próxima data comemorativa!

Para saber mais:

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube