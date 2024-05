Dengue: empresa cria teste de laboratório com resultado que sai em 1h30 e que detecta o sorotipo

Neste mês, o Brasil alcançou a tristes marcas de mais de 5 milhões de casos de dengue e 3 mil mortes provocadas pela doença em 2024. Os números são os maiores já registrados desde 2000.

O cenário alarmante já provoca respostas do setor da saúde. A Thermo Fisher, que investe mais de US$ 1,5 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento, a oferta é de um teste molecular com resultado que sai em apenas 1h30.

A grande maioria dos testes moleculares, RT-PCR , precisa de pelo menos um dia para chegar a um resultado.

O teste da Thermo Fisher ainda detecta zika e chikungunya.

O produto, TaqMan Arbovirus Triplex Kit, foi pensado para atender regiões de difícil acesso, se apresentando na forma liofilizada – o que dispensa cadeia refrigerada para transporte e armazenamento.

“O plano é fornecer aos laboratórios produto de alta qualidade, fluxo simples de trabalho, suporte para implantação deste fluxo e melhores custos do mercado”, diz Fábio Mury, gerente de desenvolvimento de mercado para diagnóstico molecular da Thermo Fisher.

Mas o teste rápido já não resolve?

Precisando de no máximo 15 minutos para a entrega do resultado, o teste Antígeno NS1, ou teste rápido da dengue, é eficaz na detecção rápida do vírus. Infelizmente, o uso sacrifica a acurácia de dados necessária para o monitoramento ideal do cenário epidemiológico.

“Os testes rápidos não permitem identificar o sorotipo viral, informação importante para o conhecimento sobre a dinâmica da circulação dos vírus e sobre características clínicas decorrentes da infecção pelos diferentes sorotipos”, diz Fábio.

E quais são os sorotipos da dengue?

São quatro: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, todos detectáveis pelo TaqMan Arbovirus Triplex Kit. Eles têm sintomas e efeitos diferentes entre si, e quem se recupera da infecção de um, ainda está vulnerável aos outros.

O verdadeiro problema se encontra na segunda infecção em curto período de tempo, que pode levar ao quadro grave da dengue, popularmente conhecida como dengue hemorrágica.

Por este motivo, o monitoramento adequado dos sorotipos, identificados pelos testes moleculares de laboratórios, é tão importante no combate da doença quanto o tempo de resultado.

“A celeridade na obtenção dos resultados dos testes de dengue/zika/chikungunya é fundamental para direcionar a tomada de decisões clínicas e implantação de medidas de maneira oportuna, buscando principalmente evitar a ocorrência de óbitos”, conclui Fábio.

