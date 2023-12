De São Paulo para o Guinness Book – O Hambúrguer Espacial da Patties Burguer

Por Carolina Fernandes*

Agora a NASA veio! Você comeria um hambúrguer que contém nada menos que um ingrediente que viajou no espaço? E se ele estivesse no Guinness Book, o famoso Livro dos Recordes? É exatamente esse o objetivo da Patties Burguer, hamburgueria de São Paulo famosa por suas ações, no mínimo, inusitadas.

Quer mergulhar nessa história e entender tudo que está por trás dessa parceria Patties Burguer e NASA que pode se tornar um recorde mundial? Então, continue a leitura que irei contar com detalhes sobre essa ação.

Hambúrguer espacial? Patties, NASA e Guiness Book?

Sim, pode parecer estranho todas essas palavras e marcas na mesma frase, mas existe uma razão. A Patties Burguer está empenhada em pleitear sua entrada no Livro dos Recordes como a primeira hamburgueria do mundo a produzir hambúrgueres com ingredientes que estiveram no espaço.

Como assim? Tudo começa na mente brilhante e inquieta do CEO e fundador da Patties Burguer, Henrique Azeredo. Formado em marketing e apaixonado por hambúrgueres, Henrique conta que a ideia surgiu diante da necessidade de inovar e se diferenciar, foi quando lembrou da frase “o céu é o limite.”

Em sua participação no A Tecla SAP do Marketês Podcast, ele conta que tirar a proposta do papel não foi tão fácil - “meu, o que eu mando pro espaço? Aí vai estudar, vai falar com o cara especialista em espaço, vai falar com nutricionista. Aí cheguei à conclusão que, meu, o sal pode ir pro espaço.”

E assim, 9kg de sal foram enviados para o espaço, exigindo um investimento de 300 mil reais. A viagem para fora da Terra foi feita pela empresa britânica “Sent Into Space”. Após receber o sal no Brasil, a Patties Burguer obteve o aval de segurança para consumo após uma análise sanitária.

O sal espacial será utilizado para produzir cerca de 3 mil combos da Patties Burguer, como tempero de hambúrgueres e batatas fritas. O combo do espaço teve o início das vendas na última sexta feira, 1 de dezembro.

Pra que tudo isso? A Patties Burguer está continuamente desenvolvendo ações inovadoras de marketing, a fim de não só se diferenciar no mercado, mas ampliar o alcance da marca, obter mídia gratuita em diversos veículos que noticiam essas campanhas e, claro, fortalecer os laços com a comunidade de fãs da marca e de seus produtos.

Onde a NASA entra nessa história?

Ainda no A Tecla SAP do Marketês Podcast, Henrique conta que iniciou conversas com a Agência Espacial Norte-Americana (NASA) para envio dos produtos, mas foi quando descobriu que a agência, de fato, trabalha em prol da ciência e não para fins comerciais.

Porém, ter a mundialmente famosa marca da NASA no produto era parte essencial do plano. Para isso, a Patties Burguer fez um acordo de licenciamento e poderá utilizá-la, inclusive, no par de meias que também foram para o espaço e serão sorteadas para os clientes.

Além de todo burburinho gerado, ter a marca NASA associada ao seu produto, aumenta o alcance da comunicação, atraindo não só os brand lovers da Patties Burguer, mas também apaixonados e entusiastas da NASA e de suas viagens espaciais. Afinal, quem não gostaria de ter um par de meias que esteve no espaço?

E o Guinness Book?

A Patties Burguer quer entrar no Guinness Book. A notícia foi dada em primeira mão no A Tecla SAP do Marketês Podcast por Henique Azeredo, que explicou a motivação - “Então, a gente vai dar a entrada agora e vamos tentar, porque tem cada coisa no Guinness Book. O homem que comeu mais chiclete em um dia, por que não vai entrar o nosso? Porque não é fácil entrar. A gente tem que pagar e talvez seja reprovado. Mas estou confiante.”

Para essa tentativa, o CEO precisou investir cerca de 30 mil dólares (cerca de 145 mil reais), sem qualquer garantia de aprovação e publicação na próxima edição do livro. No entanto, não existem registros de outro restaurante no mundo que vendeu comida com algum ingrediente que esteve no espaço, o que eleva as chances da aprovação acontecer.

Claro que, querendo ou não, o combo espacial da NASA rendeu e continuará a render ótimos resultados para a Patties Burguer, principalmente de branding, ampliando o reconhecimento de uma marca que, até então, estava fisicamente limitada ao Estado de São Paulo.

E você, planeja experimentar o sal espacial nos hambúrgueres e batatas fritas da Patties Burguer ou acha tudo isso uma tremenda viagem intergalática? O que não podemos negar é: nem o céu é mais o limite para a mente inquieta do CEO e fundador Henrique Azeredo.

*Carolina Fernandes é CEO do Hub Cubo Comunicação, autora do livro A Tecla SAP do Marketês, host do podcast A tecla SAP do Marketês, coautora do livro Mentalidade & Performance, palestrante e especialista em Marketing & Comunicação com mais de 20 anos de atuação.

