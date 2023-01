Cuidado integrado precisa durar de janeiro a janeiro

Janeiro é um mês que inspira mudanças. Foco total nas resoluções de Ano Novo e uma nova chance para as metas traçadas que não foram concluídas. Não à toa, foi escolhido para a campanha nacional em prol da saúde mental. A iniciativa Janeiro Branco, criada em 2014, tem como propósito chamar a atenção da sociedade para questões relacionadas à saúde mental e ao bem-estar emocional das pessoas e das instituições. Mas como as empresas colocam em prática ações assertivas e que geram mudanças reais?

Em sintonia com essa iniciativa tão importante, o Wellz by Gympass, programa corporativo que une cuidado com saúde física e mental, preparou conteúdos e ações para auxiliar as empresas e suas lideranças na construção de um ambiente psicologicamente seguro para além do mês de janeiro. “Fomentar um espaço seguro, no qual a saúde mental é valorizada nas empresas, é uma tarefa que cada vez mais tem lugar na agenda das áreas de gestão de pessoas. Gerenciar o bem-estar dos colaboradores de forma contínua é essencial para conquistar efeitos tangíveis e duradouros”, afirma Ines Hungerbühler, psicóloga, Ph.D. e líder do Time Clínico do Wellz.

O Wellz by Gympass é parceiro oficial do Instituto Janeiro Branco e, com apoio da Creditas e Infojobs, criou um conteúdo exclusivo para apresentar o conceito de cuidado integrado entre corpo e mente, além de sugestões de ações práticas para manter o bem-estar na empresa. Cuidado integral é olhar para o bem-estar de maneira completa, considerando os aspectos físicos, mentais e sociais. Para que o corpo funcione da melhor maneira possível, é preciso atender a todas as suas necessidades. E hoje as empresas possuem à disposição ferramentas para ajudar a cuidar da força de trabalho. Dos clientes Wellz, 86% afirmam estar mais preparados para lidar com temas como segurança psicológica, burnout, entre outros, e 80% dos participantes relatam melhora no seu bem-estar após um período de quatro a oito semanas de tratamento.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Joel Jota: O ambiente ajuda a saber a cultura e o propósito da sua empresa

Gi Group Holding anuncia aquisição da The Bridge Social

Dicas de um CEO para os gestores em 2023