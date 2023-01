Joel Jota: O ambiente ajuda a saber a cultura e o propósito da sua empresa

Por Joel Jota*

Entenda por ambiente qualquer ponto interno ou externo de um ser humano, e não apenas um local físico propriamente dito, mas, sobretudo, pelas pessoas que o compõe. São elas os principais agentes transformadores de qualquer ambiente. Não se trata de estar num grande hotel, país ou sala comercial. Um ambiente propício para o sucesso da sua empresa está diretamente relacionado com as pessoas que vivem nele, ou seja, indivíduos com propósitos claros e atitudes condizentes.

Compartilhar a mesma cultura em busca de um sonho em comum é o que traz a união dos colaboradores. E é o que vai fazer seu negócio se destacar no mercado. Meu intuito aqui não é te mostrar o que você está fazendo de errado, mas sim te ajudar a implementar de forma mais assertiva a cultura e o propósito do seu negócio, que tenho certeza, que assim como o meu, começou com um sonho próprio.

Como nós, os nossos colaboradores também têm sonhos, nosso papel é saber o deles para assim sabermos se poderemos ajudá-los nesse percurso, afinal, um funcionário com cultura vale mais que um funcionário somente com técnica.

Digo isso, pois implementando cultura, você e seus colaboradores conseguirão visualizar a diferença entre errar e falhar. O erro precede uma incompetência prévia, ou seja, a pessoa não sabia que não sabia. Já uma falha precede uma competência prévia, ou seja, a pessoa sabia que deveria fazer algo (ou que não deveria fazer algo) e mesmo assim falha. Essa negligência, um simples erro de cultura presente, é matadora em muitos dos casos, podendo gerar um risco para o ambiente da sua empresa, e automaticamente, para os seus negócios.

Na minha jornada, tanto como CLT quanto CEO, eu percebi que temos quatro tipos de ambiente de trabalho:

Acolhimento: Refere-se a relacionamentos e confiança mútua. O ambiente de trabalho é um local caloroso, onde as pessoas ajudam e apoiam umas às outras. Os líderes enfatizam a sinceridade, o trabalho em equipe e os relacionamentos positivos. Empresa de referência nesse estilo: Disney.

Propósito: Caracteriza-se por idealismo e altruísmo. O ambiente de trabalho é tolerante, solidário, as pessoas tendem a fazer o bem pelo futuro da humanidade. Os líderes enfatizam ideias comuns e contribuem para uma causa maior. Empresa de referência nesse estilo: Whole Foods.

Aprendizado: Diz respeito a exploração, expansividade e criatividade. O ambiente de trabalho é inovador e liberal. As pessoas lançam ideias novas e exploram alternativas. Os líderes enfatizam o conhecimento, a inovação e a aventura. Empresa de referência nesse estilo: Tesla.

Prazer: É expresso por meio de divertimento e empolgação. O ambiente de trabalho é um local despreocupado, onde as pessoas tendem a espontaneidade e o senso de humor. Empresa de referência nesse estilo: Zappos.

Ao identificar qual ambiente sua empresa se encaixa, é preciso pensar no seguinte trecho de Napoleon Hill: "É impossível que duas mentes se unam sem que se crie, consequentemente, uma terceira força invisível, intangível, comparável à terceira mente. Uma vez que tenha definido o seu propósito, você precisará buscar a aliança de uma ou mais pessoas, num espírito de absoluta harmonia, para formar uma Mente Mestra.”

A partir disso, quero te passar algumas dicas que coloco em prática dentro da minha empresa, para você colocar na sua. Esse ano que está começando e que precisamos mais do que nunca de cultura e propósito alinhados sugiro colocar em prática os seguintes pontos:

Jogue para vencer, em vez de simplesmente competir. Defina o que é vencer em seu contexto e imagine o cenário de um futuro brilhante e bem-sucedido para a organização.

Crie aspirações que sejam significantes e poderosas para os funcionários e consumidores; não se trata de encontrar a linguagem perfeita ou a visão de consenso, mas de entender a razão da organização existir.

Comece com os consumidores ao invés de produtos, ao pensar sobre o que significa vencer. Compartilhe esse ideal com os funcionários, para juntos colocarem em prática a Mente Mestra.

Defina ambições vencedoras para suas funções internas e para as linhas de negócios e marcas competitivas. Pergunte: O que é vencer para essa atividade? Quem são seus clientes? O que significa vencer com eles?

Reflita sobre como vencer a concorrência junto com seus colaboradores. Eleja seus concorrentes tradicionais e procure também concorrentes inesperados.

Essa autoanálise e prática ajudará sua empresa a focar no objetivo, construir as oportunidades para alcançá-lo e ainda elevará a capacidade de percepção dos seus funcionários no dia a dia

*Joel Jota é ex-atleta da seleção brasileira, escritor best-seller, treinador de Alta Performance, CEO da Jota Company e empresário.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Glaucia Guarcello: 5 tendências e fontes de inovação para 2023

ESG direciona decisão de 99% dos investidores no Brasil, diz pesquisa

Crescimento econômico só traz felicidade se acompanhado de propósito social