Como o Grupo Boticário está cuidando da saúde mental dos funcionários

Por Bússola

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. Além disso, é um dos líderes em casos de depressão, com um crescimento de 25% durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia. Nos últimos dois anos, o cenário de incerteza e insegurança provocado pela pandemia trouxe um contexto sem precedentes principalmente para a saúde mental, inclusive dentro do ambiente corporativo.

Neste contexto, o Grupo Boticário, firmou parceria com a Vittude, especializada no desenvolvimento de programas para saúde mental corporativos, para criar um programa estruturado que atenda mais de 25 mil pessoas, entre colaboradores do grupo e seus dependentes. Os beneficiados podem contar com sessões de psicoterapia online, sem custo, e ações de educação emocional promovidas pela Vittude. Desde o início da parceria, em 2020, mais de 30 mil consultas de psicoterapia foram realizadas na plataforma, impactando positivamente indicadores como dias perdidos de trabalho e afastamentos.

“O cuidado com a saúde mental é uma questão que faz parte da cultura organizacional do Grupo Boticário. Somos uma empresa feita por pessoas e para pessoas. Cuidar de cada uma delas faz parte das nossas essências e, por isso, procuramos olhar o indivíduo na sua integralidade”, diz Thaís Cascaldi, Gerente Sr de Saúde Corporativa do Grupo Boticário.

“Nos últimos anos, vimos um crescimento genuíno por parte das pessoas em cuidar da sua saúde mental. Aqui no grupo, temos algumas formas de avaliar os resultados desse tipo de cuidado, como por exemplo, uma pesquisa semanal que aplicamos com os colaboradores e líderes para entender como se sentem quanto à sua jornada de trabalho e rotina, e os resultados têm sido impressionantes. Desde 2020, vemos um aumento significativo de procura pela psicoterapia que oferecemos gratuitamente aos nossos cerca de 14 mil colaboradores e seus dependentes em parceria com a Vittude. Antes tínhamos 116 acessos no mês e agora são mais de 2 mil acessos mensais“, afirma.

De acordo com Cascaldi, as pessoas estão com um olhar preventivo como uma forma de evitar o adoecimento mental e para isso, estão procurando autoconhecimento e autocuidado. Além disso, o Grupo Boticário promove rodas de conversas para fomentar a discussão sobre o tema saúde mental de forma coletiva.

Continuar investindo nesse trabalho em conjunto para realizar ainda mais ações e atividades em prol do bem estar das pessoas é a tendência para os próximos anos.

Saúde mental é algo bastante sério e complexo, o que exige um manejo clínico especializado. A Vittude faz a seleção e o credenciamento de psicólogos, para que promovam desfechos clínicos positivos para os pacientes. “Ter a confiança de uma empresa como o Grupo Boticário é sinônimo de credibilidade. O grupo é extremamente cuidadoso e criterioso na escolha de seus fornecedores. Além disso, nossos valores e crenças são muito parecidos.. Para nós, da Vittude, essa parceria é motivo de grande orgulho”, afirma Tatiana Pimenta, CEO e fundadora da Vittude.

Tatiana reforça que a missão da Vittude é quebrar estigmas e democratizar o acesso a serviços de saúde mental. Encontrar parceiros que ajudem a remover a barreira financeira de serviços como a psicoterapia é fundamental. “Para nós, o engajamento dos colaboradores e dependentes no processo de terapia, a participação das pessoas em rodas de conversa e o crescimento contínuo do uso da solução é sinal de sucesso'', declara.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Férias são, mais que descanso, uma pausa para recuperar saúde mental

Cuidado integrado de janeiro à janeiro

RH de 2023 cuida de saúde mental e qualidade de vida