Como a BeFly pretende inovar o mercado de turismo com modelo de franquias

A holding BeFly anunciou a criação da BeFly Travel, uma marca de franquias focada em agências de lazer, levando o modelo de negócios “a quatro mãos”. A ideia é unificar a visão do franqueado com o know how de Marcelo Cohen, CEO da BeFly. O projeto cria uma ação que atenda ao franqueado, além de construir uma plataforma de turismo que abrange diversos segmentos do lazer.

As franquias contarão com produtos multimarcas, incluindo diversas operadoras ativas no mercado e todas as companhias aéreas atuantes no mundo, além de agências com serviços de câmbio.

“A tecnologia deve reinventar o modelo de negócios do turismo, com pessoas que inovam o pensar, o ser e o fazer para se criar o novo”, diz Marcelo.

O conceito omnichannel integrará o modelo de operação da BeFly Travel: a plataforma vai unificar a experiência digital com a física de uma agência e a tecnologia com a curadoria de consultores de viagens. O e-commerce terá sua receita atribuída aos franqueados dentro da jornada de compras On-to-Off ou Off-to-On, garantindo a conexão entre os canais.

A empresa busca gerar mais relacionamento em escala com os franqueados com o serviço das plataformas de tecnologia que compõem o ecossistema BeFly, como inteligência artificial, por exemplo.

Experiência do consumidor

Pensando na experiência do consumidor, a empresa pretende seguir a linha das Lojas Conceito em seu espaço físico, com um atendimento 360º e diferentes benefícios como o cashback e planos de assinatura para viagens. Além disso, a empresa conta com um espaço para que um Assistente Virtual auxilie o comprador durante o período da viagem: indicando o clima e dicas de passeio.

São 80 unidades em fase de aprovação e deve crescer em ritmo acelerado em todo o Brasil.

