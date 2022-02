Com aporte de R$ 18 mi, AG7 investe em construção focada em bem-esta

Por Bússola

A AG7, incorporadora de Wellness Building, recebeu aporte de R$ 18 milhões que vai financiar a ampliação de seu portfólio de wellness real estate residences.

O investimento foi via FIP, Fundo de Participações em Infraestrutura focado em ESG, que tem como intuito melhorar o bairro em torno dos empreendimentos.

A gestão e distribuição do investimento foi realizada pela TM3 e representou 30% do capital dos novos empreendimentos a serem lançados em 2022 e 2023.

Nos próximos 18 meses, a AG7 está desenvolvendo dois projetos focados em saúde e bem-estar que somarão R$ 700 milhões de VGV — Valor Geral de Vendas. A ideia da empresa é dar oportunidade aos investidores alocarem recursos em projetos 100% liderados pela incorporadora e assim obterem uma expressiva valorização do seu capital.

“A AG7 vem mostrando resultados diferenciados em seus projetos de real estate”, declara Marcel Martins Malczewski, CEO da TM3 e fundador da Bematech.

A incorporadora, que completou dez anos em 2021, vem se consolidando com um modelo de negócio mais parecido como uma gestora de venture capital do que de uma incorporadora tradicional. A empresa faz a originação de soluções em moradia a partir da demanda de seus próprios clientes.

Segundo o CEO, Alfredo Gulin Neto, cada projeto que a AG7 desenvolve é dividido em fases, onde em cada etapa busca-se entender e suprir as necessidades dos clientes, entregando soluções em moradias que materializam o conceito de wellness, garantindo um maior retorno aos investidores.

Atenta à tendência que vem se consolidando nos últimos anos, a AG7 está há três anos focada no mercado de wellness real estate. Ao longo da pandemia a procura por edifícios focados em wellness, cresceu 22%, principalmente em projetos residenciais, segundo estudo realizado pelo GWI — Global Wellness Institute. Em 2020 já era um mercado de US$ 275 bilhões e a expectativa é que no fim deste ano chegue a US$ 919 bilhões.

“O objetivo da AG7 é construir uma empresa com crescimento de maneira saudável e rentável a todos os stakeholders de seu ecossistema, incluindo, moradores, colaboradores, financiadores, clientes e meio ambiente”, declara o CEO.

