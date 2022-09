Coca-Cola FEMSA abre inscrições para startups de crescimento sustentável

Por Bússola

Alinhada às estratégias ESG e à Agenda 2030, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, abre as inscrições para o Edital "Acelerando Ideias para um Mundo Melhor", programa formulado para atender aos temas relacionados à sustentabilidade. A iniciativa abre as portas para que empresas, startups, negócios ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) apresentem projetos com potencial para promover resultados positivos e escaláveis nas comunidades em que a empresa opera – nos estados de SP, MG, PR, SC, MS e RS.

Os projetos devem apresentar contribuições para temas relacionados às frentes relevantes para a companhia: gestão de resíduos e economia circular; gestão de água e reposição hídrica; mudanças climáticas e aquecimento global; fortalecimento de relações com a comunidade; inclusão e diversidade; e empreendedorismo e empregabilidade.

Serão selecionados até dois projetos que receberão um aporte de R$ 150 mil (cada), ou uma única iniciativa será contemplada com RS 300 mil. Os escolhidos participarão de um programa preparatório e terão a oportunidade de desenvolver protótipos na companhia, com acompanhamento da ImpactPlus, aceleradora e investidora de startups de impacto da Grow+.

“O edital nos permite investir em ações inovadoras e, ao mesmo tempo, contribuir para a construção de um futuro mais sustentável. Temos a oportunidade de apoiar e capacitar projetos com potencial de alcançar escala e gerar impacto socioambiental”, afirma Camila Amaral, vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Jornada de aprendizagem para OSCs

A companhia, com o apoio da Parceiros Voluntários, promoverá também uma jornada de aprendizagem para OSCs. Isso será feito por meio do Inova Social, que tem como objetivo disseminar e fomentar conteúdos sobre inovação. Serão oferecidas, a partir de setembro, aulas online para lideranças e representantes dessas organizações (360 vagas) nas temáticas de design thinking, pitch, teoria da mudança e mensuração de impacto social.

“Queremos contribuir para que os gestores das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e startups possam se qualificar e se atualizar em temas ligados à inovação, tornando-se aptos a conquistar mais espaço e fazer com que suas iniciativas gerem benefícios ainda maiores”, comenta Amaral.

Liderança em sustentabilidade

O Edital "Acelerando Ideias para um Mundo Melhor" está em linha com a diretriz estratégica que permeia todas as ações da companhia voltadas para a promoção do crescimento sustentável.

Entre elas está a sustentaPET, centro de coleta de resíduos pós-consumo com foco em redução de impactos ambientais, que já coletou 2,8 bilhões de PETs e dinamizou a economia circular ao gerar renda para catadores e cooperativas, impactando positivamente todo o ciclo de logística reversa. Parte do material coletado é hoje reutilizado em embalagens da água mineral Crystal e do refrigerante Sprite.

Quanto à mobilidade sustentável, a Coca-Cola FEMSA Brasil já opera com 31 caminhões elétricos que deixam de emitir aproximadamente 465 toneladas de dióxido de carbono ao ano, contribuindo para a redução de emissões de poluentes causadores do efeito estufa.

Em outras frentes, atua para a inclusão, equidade e diversidade com o Empreenda como uma Mulher, que visa capacitar empreendedoras com negócios formalizados, informais ou em fase de formalização, e em educação ambiental, por meio do Programa RenovAção, que promove ações de capacitação de alunos e professores de escolas públicas do município de Jundiaí.

Para parceiros de negócios, o foco é contribuir e estimular a governança corporativa com a Rede de Parceiros Sustentáveis.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Quiet quitting: fenômeno é tendência mundial e desafia líderes do futuro

Startups de varejo cresceram 18% em um ano com mudança de hábitos

Carlos Brito: A retomada da indústria dos sonhos